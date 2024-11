Beautiful, Endless Love e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 23 novembre 2024

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful ed Endless Love - e della Soap di Rete 4, La Promessa, per le Puntate della giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 23 novembre 2024.

Scopriamo insieme le Anticipazioni delle Soap Mediaset in onda di sabato. Ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Endless Love e La Promessa che andranno in onda oggi, 23 novembre 2024. Il nostro viaggio inizia su Canale5 alle 13.50 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, alle 14.45 circa voleremo in Turchia, per seguire la storia d'amore tra Kemal e Nihan, protagonisti della Soap Turca. La giornata si conclude in Spagna con La Promessa, su Rete4, alle ore 19.40.

Beautiful: Ecco che cosa succede nelle puntate di oggi 23 novembre 2024

Nelle puntate di Beautiful di oggi - 23 novembre 2024 - comincerà la resa dei conti tra Hope e Liam. La Logan tornerà a casa e si accorgerà subito delle valigie del marito, ancora sulla porta. Da quelle capirà che lo Spencer l’ha raggiunta a Roma e che deve aver scoperto qualcosa. La ragazza andrà nel panico e quando il consorte le farà comprendere di averla vista baciare Thomas, cercherà di ottenere il suo perdono, in lacrime. Il figlio di Bill sarà così tanto arrabbiato da non riuscire nemmeno ad ascoltare le sue suppliche. Intanto Taylor e Ridge continueranno a parlare di quanto accaduto a Roma e la Hayes sarà sempre più convinta che Brooke finirà per deludere il Forrester. Steffy rifletterà insieme a Finn sugli eventi appena vissuti ma ometterà, volutamente, di dire al marito che Liam l’ha baciata. Qui la trama completa delle puntate di Beautiful.

Endless Love: Ecco che cosa succede nelle puntate di oggi 23 novembre 2024

Nelle puntate di Endless Love di oggi - 23 novembre 2024 - Asu garantisce a Kemal che firmerà le carte del divorzio, ma, prima, ha bisogno che lasci libera la casa affinché lei possa fare i bagagli. Il giorno seguente, il protagonista e Nihan la raggiungono e scoprono che di Asu non c'è traccia: al suo posto, un letto sporco di sangue. Allarmati, il Soydere e la pittrice chiamano la polizia. Il commissario Mercan, arrivata sul posto, punta il dito contro il giovane e contro la Sezin... Ma che cosa sarà successo davvero alla ragazza? Qui la trama completa delle puntate di Endless Love.

La Promessa: Ecco che cosa succede nelle puntate di oggi 23 novembre 2024

Nella puntata de La Promessa di oggi - 23 novembre 2024 - lo sciopero continuerà e arriverà al suo apice. Le trattative con i nobili diventeranno sempre più serrate e Don Romulo, che non vuole arretrare di un passo, rischierà di essere licenziato. Deciso però a non mollare la presa e invogliato dalla determinazione di Maria, il maggiordomo riuscirà a lasciare l’ultima parola ai suoi colleghi. Saranno loro a decidere se accettare la proposta dei nobili oppure continuare con lo sciopero. Intanto Petra rivelerà ad Ayala nuovi segreti su Cruz, affossando sempre più la marchesa e permettendo una vendetta con i fiocchi. Qui la trama completa della puntata de La Promessa.

