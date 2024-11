Beautiful, Anticipazioni Puntate del 23 novembre 2024: Liam e Hope alla resa dei conti!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni di quello che succederà nelle puntate di Beautiful in onda il 23 novembre 2024 su Canale5. Negli episodi della Soap, Liam e Hope avranno il loro faccia a faccia. La resa dei conti sarà durissima!

La resa dei conti tra Liam e Hope è arrivata. I due ragazzi si confronteranno nelle puntate di Beautiful che andranno in onda il 23 novembre 2024, alle ore 13.50 su Canale5. Le Anticipazioni degli episodi della Soap ci rivelano che la Logan tornerà a casa e si accorgerà subito delle valigie del marito, ancora sulla porta. Da quelle capirà che lo Spencer l’ha raggiunta a Roma e che deve aver scoperto qualcosa. La ragazza andrà nel panico e quando il consorte le farà comprendere di averla vista baciare Thomas, cercherà di ottenere il suo perdono, in lacrime. Il figlio di Bill sarà così tanto arrabbiato da non riuscire nemmeno ad ascoltare le sue suppliche. Intanto Taylor e Ridge continueranno a parlare di quanto accaduto a Roma e la Hayes sarà sempre più convinta che Brooke finirà per deludere il Forrester. Steffy rifletterà insieme a Finn sugli eventi appena vissuti ma ometterà, volutamente, di dire al marito che Liam l’ha baciata.

Beautiful Anticipazioni 23 novembre 2024: Hope torna a casa. La resa dei conti comincia

Il viaggio di ritorno a Los Angeles è stato pieno di tensioni per Hope ma anche per Liam. Lo Spencer è tornato a casa con un volo di linea ed è arrivato prima della moglie al loro chalet. È là che ha aspettato la sua consorte, pronto alla loro resa dei conti, che arriverà nelle puntate di Beautiful del 23 novembre 2024. La Logan varcherà la soglia di casa e noterà immediatamente le valigie del consorte sull’uscio di casa. La ragazza avrà immediatamente l’illuminazione e capirà che lo Spencer è tornato dall’Italia come lei. Si affretterà quindi a chiedergli cosa sia successo e perché non si siano visti a Roma. Liam attenderà che sia lei a dirgli tutto e a spiegare come mai non l’abbia raggiunta ma vedendo che la sua consorte non si deciderà a confessare, calcherà la mano e la pungolerà affinché confessi tutta la verità.

Beautiful Anticipazioni: Hope chiede perdono a Liam

Hope capitolerà e confermerà a Liam che a Roma è davvero successo qualcosa di inspiegabile, che purtroppo lui stesso ha visto. La Logan chiederà immediatamente perdono allo Spencer ma lui sarà sordo a qualsiasi sua preghiera. Sarà talmente tanto inferocito con lei da non riuscire neanche a sentirla. Per il ragazzo quello che è successo è molto grave. Non si tratta infatti solo di un tradimento. Hope ha baciato il suo più grande nemico e questo dopo che lui l’ha messa in guardia più e più volte da lui. Insomma la situazione è grave e nessuna scusa potrebbe risolverla. I due ragazzi si troveranno ad affrontare una resa dei conti durissima, che cambierà per sempre la loro famiglia.

Beautiful Trame e Anticipazioni: Steffy non può dire tutta la verità a Finn

Mentre Hope e Liam affronteranno la loro resa dei conti, Steffy continuerà a parlare con Finn degli eventi accaduti a Roma. La ragazza sarà molto preoccupata per quello che succederà a Hope e Liam e confiderà al marito di sperare che lo Spencer riesca a perdonare la moglie. La Forrester ometterà il particolare del bacio che il figlio di Bill le ha stampato. Per lei sarà un’azione fatta a fin di bene, per non complicare ulteriormente la situazione e non far inferocire né il suo bel dottore né la sua sorellastra. Temiamo però che questo segreto finirà per diventare molto pericoloso. Intanto Taylor, che ha scoperto di aver perso contro Brooke, ribadirà a Ridge di stare attento a Brooke. Secondo la Hayes, la Logan prima o poi finirà per ferirlo e lui si pentirà della sua scelta.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle 13.45.