Endless Love: Oggi, 23 novembre 2024, la Nuova Puntata della Soap Turca di Canale5

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Endless Love, scopriamo che, nella puntata in onda il 23 novembre 2024, alle 14:40, Asu garantisce a Kemal che firmerà le carte del divorzio, ma, prima, ha bisogno che lasci libera la casa affinché lei possa fare i bagagli. Il giorno seguente, il protagonista e Nihan la raggiungono e scoprono che di Asu non c'è traccia: al suo posto, un letto sporco di sangue. Allarmati, il Soydere e la pittrice chiamano la polizia. Il commissario Mercan, arrivata sul posto, punta il dito contro il giovane e contro la Sezin... Ma che cosa sarà successo davvero alla ragazza?

Endless Love Anticipazioni: Nihan sotto shock!

Emir, con l'inganno, è riuscito a condurre Asu e Tufan in una vecchia fabbrica di scarpe: qui voleva vendicarsi del tentato omicidio ai danni di Nihan. Allora, mentre obbligava la sorella a salire sull'automobile, è arrivata a sorpresa Mujgan per fermarlo. L'imprenditore, per giustificarsi, sta spiegando alla madre che è stata Asu a provocare l'incidente in cui la moglie stava per morire. La Sezin, che se ne stava nascosta ad ascoltare, esce allo scoperto per prendere di petto Emir e la mora. Poi, chiama Kemal per metterlo al corrente di quanto scoperto...

Endless Love Anticipazioni: Kemal chiede il divorzio ad Asu!

Kemal ed Ayhan hanno trovato e sequestrato Gurcan. I due le stanno provando tutte per riuscire a farlo parlare, poiché pretendono di scoprire il nome del suo capo, ma l'uomo è un vero osso duro, non ha la minima intenzione di vuotare il sacco. In seguito, Asu, come se nulla fosse, rincasa, ma qui trova il Soydere, torvo in viso, ad attenderla. Il giovane le chiede il divorzio. Lei è sotto shock, e quando si rende conto che Nihan è presente nel loro appartamento, va su tutte le furie. Tra i tre esplode un'accesissima lite...

Una volta acquietati gli animi, Asu assicura a Kemal che firmerà le carte del divorzio come desidera, ma che prima vorrebbe che le lasciasse libero l'appartamento per permetterle di fare i bagagli. Il giorno dopo, l'ingegnere e Nihan la raggiungono, ma si ritrovano a sorpresa davanti ad una scena a dir poco agghiacciante. Della sorella di Emir non c'è traccia, e al suo posto c'è un letto sporco di sangue. Allarmati, il Soydere e l'amata chiamano subito la polizia, e così hanno inizio le indagini. Il commissario Mercan, però, punta il dito contro il protagonista, e contro la Sezin. Entrambi sono sconvolti! Ma che cosa è realmente accaduto ad Asu? Possibile che sia stata uccisa?

Endless Love va in onda su Canale 5 il giovedì alle 21:20 ed il sabato alle 14:40.