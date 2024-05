Beautiful, Endless Love e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 21 maggio 2024

Anticipazioni TV

Scopriamo le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Endless Love e La Promessa - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 21 maggio 2024.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Endless Love e La Promessa, che andranno in onda oggi, 21 maggio 2024, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.50 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, alle 14.10 voleremo in Turchia, per seguire la storia d'amore tra Kemal e Nihan, protagonisti della nuova Soap Turca che sostituisce Terra Amara, infine, alle 16.40 voleremo in Spagna, per seguire l'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 21 maggio 2024

Nella puntata di Beautiful di oggi - 21 maggio 2024 - Katie rivelerà a Carter il vero motivo per cui è così preoccupata per l’atteggiamento di Bill. La Logan confesserà al suo innamorato di non essere gelosa di Sheila e del suo rapporto con lo Spencer ma di essere terrorizzata all’idea che una donna come la rossa possa stare vicino a suo figlio Will. La sorella di Brooke avrà il timore che il suo ex marito, ora che è accompagnato da una criminale, possa diventare un pericolo per il loro bambino e prometterà di proteggerlo a ogni costo, anche se vorrà dire separarlo da suo padre per sempre. Intanto Steffy e Finn cercheranno di riprendere a vivere una vita normale. Riusciranno a farlo nonostante l’incubo che è tornato a tormentarli? Qui la trama completa di Beautiful.

Endless Love: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 21 maggio 2024

Nella puntata di Endless Love di oggi - 21 maggio 2024 - Leyla è entrata a conoscenza di una terribile novità: presto, la sua casa verrà venduta all'asta. La donna sa bene che sarà difficile, però ha deciso di non darsi per vinta: combatterà con tutte le sue forze per riuscire a tenersi l'immobile. Meno positivo è il Soydere. Quest'ultimo ha il forte timore che Emir possa intromettersi e, con le sua diaboliche macchinazioni, giocare a Leyla un brutto scherzo. Proprio per questa ragione, Kemal si sta mettendo a disposizione dell'amica, assicurandole sostegno morale, ma anche e soprattutto economico... Qui la trama completa di Endless Love.

La Promessa: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 21 maggio 2024

Nella puntata de La Promessa di oggi - 21 maggio 2024 - Cruz prenderà di mira Margarita. Nell’episodio della Soap vedremo la marchesa pronta a farla pagare alla cognata, colpevole di essersi vantata fin troppo del matrimonio della figlia. La moglie di Don Alonso farà in modo che non vada bene come previsto dalla sua odiata ospite e Don Lorenzo le darà una mano per darle una bella lezione. Intanto Candela e Simona vorranno avere più informazioni su Don Carlos mentre Maria, sempre più confusa sui suoi sentimenti, sceglierà di rompere con Salvador e di capire meglio cosa prova per Lope. Qui la trama completa de La Promessa.

