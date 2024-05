La Promessa Anticipazioni 21 maggio 2024: Cruz darà una sonora lezione a Margarita. Sua cognata la pagherà!

Anticipazioni TV

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni de La Promessa in onda il 21 maggio 2024 su Canale5. Nelle Trame dell’episodio della Soap Cruz vorrà vendicarsi di Margarita, colpevole di essersi vantata troppo del matrimonio di Martina. La marchesa sarà malefica mentre Maria lascerà Salvador.

Le Anticipazioni della puntata de La Promessa in onda il 21 maggio 2024, alle ore 16.20 su Canale5, ci rivelano che Cruz prenderà di mira Margarita. Nell’episodio della Soap vedremo la marchesa pronta a farla pagare alla cognata, colpevole di essersi vantata fin troppo del matrimonio della figlia. La moglie di Don Alonso farà in modo che non vada bene come previsto dalla sua odiata ospite e Don Lorenzo le darà una mano per darle una bella lezione. Intanto Candela e Simona vorranno avere più informazioni su Don Carlos mentre Maria, sempre più confusa sui suoi sentimenti, sceglierà di rompere con Salvador e di capire meglio cosa prova per Lope.

Anticipazioni La Promessa: Cruz darà una lezione a Margarita

Martina si sposa o meglio è quello che i suoi genitori si augurano faccia. Don Fernando e Margarita stanno spingendo la loro bambina ad accettare la richiesta di matrimonio di Antonio, figlio del duca De Carvajal y Cifuentes. Le nozze sarebbero molto vantaggiose sia in termini economici sia per un avanzamento di titolo nobiliare. Margarita ne è perfettamente a conoscenza e non vede l’ora che la sua famiglia esca dallo scandalo in cui è finita e si arricchisca con questo nuovo legame, che li avvicinerà al re. Per questo si vanta continuamente di questa novità e continuerà a farlo sino a far infuriare Cruz. La marchesa comincerà a non sopportare più il comportamento e la presenza della cognata, che non perde occasione di ripeterle quale grande fortuna le stia riservando il futuro. Decisa a rovinarle la festa e a darle una sonora lezione, la moglie di Don Alonso orchestrerà un piano dei suoi e lascerà i suoi cognati con un palmo di naso.

La Promessa Anticipazioni: Cruz e Don Lorenzo in combutta contro Margarita

Cruz penserà di sabotare le nozze di Martina per dare una lezione di umiltà alla cognata. La marchesa chiederà a Don Lorenzo di darle una mano per riuscire a impedire questo grande matrimonio in arrivo. La moglie di Don Alonso vorrà anche capire cosa nascondano i suoi cognati, certa che il loro arrivo alla tenuta e il desiderio di vedere la loro figlia sposata in così breve tempo e con un simile buon partito, siano dovuti a qualcosa che non vogliono si sappia in giro. E in effetti il fratello del nostro marchese De Lujàn sta davvero cercando di non far capire che lo scandalo che ha colpito la sua famiglia è ben più grave di quanto si pensi. L’unione tra Martina e Antonio non solo li salverà tutti dalla bancarotta ma li riporterà in auge in città, avvicinandoli persino al re in persona.

Trame e Anticipazioni La Promessa: Maria lascia Salvador

Salvador ha voluto risposte ma Maria non ha saputo rispondergli se ama lui oppure Lope. Stando così le cose, la ragazza prenderà una decisione difficile ma necessaria. Lascerà il suo fidanzato e prenderà tempo per comprendere se i suoi sentimenti per il cuoco nascondano qualcosa in più di una semplice amicizia affettuosa. Intanto Candela e Simona vorranno avere maggiori informazioni su Don Carlos. Le due saranno preoccupate per le notizie poco rassicuranti riportate da Catalina e cercheranno di ottenerne di altre.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La Promessa dal 20 al 24 maggio 2024.

La Promessa va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16.40 su Canale5.