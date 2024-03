Beautiful, Endless Love e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 21 marzo 2024

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Endless Love e La Promessa - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 21 marzo 2024.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Endless Love e La Promessa, che andranno in onda oggi, 21 marzo 2024, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.50 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, alle 14.10 voleremo in Turchia, per seguire la storia d'amore tra Kemal e Nihan, protagonisti della nuova Soap Turca che sostituisce Terra Amara, infine, alle 16.40 voleremo in Spagna, per seguire l'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 21 marzo 2024

Nella puntata di Beautiful di oggi - 21 marzo 2024 - Ridge e Brooke continueranno a discutere sulla fine del loro matrimonio e la Logan mentre Taylor si interrogherà sul suo futuro. La Hayes rivelerà ai suoi figli di essere spaventata che tra lei e il Forrester le cose finiscano come sempre sono finite, ovvero con lo stilista che ritorno di corsa dalla bionda con cui l’ha tradita più e più volte. Steffy e Thomas cercheranno di rincuorare la loro mamma e di darle il coraggio che le serve per affrontare questi momenti ma nel cuore della psichiatra ci sarà ancora tanta paura. Avrà ragione ad averne? Qui la trama completa di Beautiful.

Endless Love: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 21 marzo 2024

Nella puntata di Endless Love di oggi - 21 marzo 2024 - vedremo che nel corso di un incontro con i quattro soci al vertice dell'azienda, Onder e Galip esprimono tutta la loro preoccupazione. I due hanno notato che al loro giovane capo sta sfuggendo di mano la situazione. Kemal, in effetti, è incredibilmente riuscito ad ottenere un vantaggio strategico nella società che sta mettendo in allarme entrambi. Emir, però, si affretta a rassicurare Onder e Galip. L'imprenditore assicura a suocero e padre che, a dispetto dalla apparenze, può manipolare l'ingegnere come gli pare e piace, dunque non c'è nulla da temere... Qui la trama completa di Endless Love.

La Promessa: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 21 marzo 2024

Nella puntata de La Promessa di oggi - 21 marzo 2024 - Maria si troverà di nuovo a dover difendere la sua relazione e il suo matrimonio con Salvador. Lope si scuserà con la Fernandez per aver discusso sia con lei che con il suo fidanzato. Il cuoco non sarà però l’unico a doversi scusare per i suoi consigli non richiesti. Teresa ribadirà a Maria di essere dello stesso parere di Lope e di non credere che lei e Salvador debbano sposarsi, almeno non ora che il ragazzo è ancora visibilmente molto turbato da quello che ha vissuto in guerra. Qui la trama completa de La Promessa.

