La Promessa Anticipazioni 21 marzo 2024: Lope si scusa con Maria ma Teresa passa all'attacco!

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni della puntata de La Promessa in onda il 21 marzo 2024 su Canale 5. Le Trame dell'episodio della Soap ci rivelano che Teresa ribadirà a Maria di non essere d'accordo con le sue nozze mentre Lope chiederà scusa alla Fernandez.

Nella puntata de La Promessa in onda su Canale5 il 21 marzo 2024, alle ore 16.40, Maria si troverà di nuovo a dover difendere la sua relazione e il suo matrimonio con Salvador. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che Lope si scuserà con la Fernandez per aver discusso sia con lei che con il suo fidanzato. Il cuoco non sarà però l’unico a doversi scusare per i suoi consigli non richiesti. Teresa ribadirà a Maria di essere dello stesso parere di Lope e di non credere che lei e Salvador debbano sposarsi, almeno non ora che il ragazzo è ancora visibilmente molto turbato da quello che ha vissuto in guerra.

Anticipazioni La Promessa: Lope si scusa con Maria

Lope ha dovuto dire la sua, spaventato che i suoi amici facessero un’enorme sciocchezza. Il ragazzo ha confessato a Maria e a Salvador di non essere per nulla contento che i due si sposino, almeno non ora. Le dichiarazioni del ragazzo non sono piaciute ai due futuri sposini e il cuoco ha ricevuto la reazione che tanto temeva. Dovrà quindi trovare un modo per scusarsi e mettere le cose al loro posto, con entrambi. Si troverà quindi a scusarsi e a sperare che questo basti. Maria e il suo fidanzato dovranno però occuparsi di qualcun altro, deciso a far loro una ramanzina.

La Promessa Anticipazioni: Teresa sprona Maria a rimandare le nozze

A essere poco convinto che le nozze tra Maria e Salvador debbano celebrarsi così a breve, non è solo Lope ma anche Teresa è dell’idea che la sua amica stia facendo un errore e ha paura che Salvador non sia ancora pronto. Il ragazzo ha dato chiari segni di squilibrio dopo la fine della guerra e non si è ancora ripreso dai momenti bui passati sul campo di battaglia. Per questo motivo Teresa crede che non sia ancora pronto a mettere su famiglia. La giovane ribadirà all’amica la sua idea e stavolta Maria comincerà a ripensare a quello che sta facendo.

Trame e Anticipazioni La Promessa: Maria rimanderà le nozze?

Maria comincerà a riflettere sul perché tutti i suoi amici le stiano dicendo di rimandare le nozze. La ragazza continuerà a preparare il suo abito da sposa ma avrà in mente che forse Lope e Teresa non abbiano poi così torto. Salvador si sarà davvero ripreso come le dice oppure qualche oscuro pensiero sta continuando a tormentarlo in segreto? La Fernandez sarà molto turbata e la sua ansia aumenterà giorno dopo giorno.

