Beautiful, Anticipazioni Puntata del 21 marzo 2024: Taylor ha paura. Ridge ha davvero chiuso con Brooke?

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni della puntata di Beautiful in onda il 21 marzo 2024 su Canale 5. Le Trame dell'episodio della Soap ci rivelano che Taylor rivelerà a Steffy e Thomas di avere paura che Ridge torni ancora una volta da Brooke...

Nella puntata di Beautiful in onda il 21 marzo 2024, alle ore 13.50 su Canale5, Ridge e Brooke continueranno a discutere sulla fine del loro matrimonio e la Logan mentre Taylor si interrogherà sul suo futuro. La Hayes rivelerà ai suoi figli di essere spaventata che tra lei e il Forrester le cose finiscano come sempre sono finite, ovvero con lo stilista che ritorno di corsa dalla bionda con cui l’ha tradita più e più volte. Steffy e Thomas cercheranno di rincuorare la loro mamma e di darle il coraggio che le serve per affrontare questi momenti ma nel cuore della psichiatra ci sarà ancora tanta paura. Avrà ragione ad averne?

Anticipazioni Beautiful: Brooke prega Ridge di non lasciarla

Brooke e Ridge sono sull’orlo del baratro. Il Forrester ha fatto consegnare alla bionda i documenti per l’annullamento del loro matrimonio ma lei non intende firmarli prima di aver tentato un’ultima volta di far cambiare idea al marito. La Logan pregherà ancora il consorte di non porre fine alla loro unione e di spiegarle, una volta per tutte, cosa lo abbia spinto di nuovo tra le braccia di Taylor. Lo stilista continuerà a non risponderle ma alluderà a degli errori commessi, per lui imperdonabili. La mamma di Hope non riuscirà a capire neanche a cosa si riferisca e gli chiederà di essere più chiaro ma senza nessun tipo di risultato.

Beautiful Anticipazioni: Brooke firma i documenti per l’annullamento

Il confronto tra Brooke e Ridge si rivelerà sempre più duro e pieno di lacrime. La Logan non otterrà nessun tipo di spiegazione dall’ormai prossimo ex marito e non capirà che tipo di errori abbia commesso per essere trattata in questo modo. Sfinita da una discussione che non porterà da nessuna parte e convinta che l’unico modo per ricominciare sia mollare la presa per poi tornare all’attacco, deciderà di firmare i documenti dell’annullamento e di salutare Ridge, almeno per ora. Intanto Liam assicurerà ancora a Hope di voler mantenere la calma con Thomas ma le chiederà di non frequentarlo così assiduamente come sta facendo ormai da tempo.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Taylor ha paura che Ridge scelga ancora Brooke

Mentre Brooke e Ridge continueranno la loro discussione, tra le lacrime, Taylor rivelerà a Steffy e Thomas che in quel momento il loro padre sta chiudendo con la Logan, con le carte dell’annullamento in mano. La Hayes riferirà ai suoi figli di non essere serena. Nonostante quello che sta accadendo, una parte di lei continua a temere che il suo amato stilista alla fine scelga Brooke e non lei. Un timore che i suoi bambini cercheranno di fugare dicendole che se Ridge è arrivato ad annullare le sue nozze, allora vuole dire che è certo della scelta che ha fatto. Memore del passato e del suo cuore spezzato più volte, la psichiatra non riuscirà a frenare la sua ansia e attenderà con trepidazione il ritorno del compagno e la certezza che ora sia arrivato davvero il suo turno… e che sia per sempre!

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 18 al 23 marzo 2024.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle ore 13.45.