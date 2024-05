Beautiful, Endless Love e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 20 maggio 2024

Anticipazioni TV

Scopriamo le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Endless Love e La Promessa - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 20 maggio 2024.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Endless Love e La Promessa, che andranno in onda oggi, 20 maggio 2024, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.50 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, alle 14.10 voleremo in Turchia, per seguire la storia d'amore tra Kemal e Nihan, protagonisti della nuova Soap Turca che sostituisce Terra Amara, infine, alle 16.40 voleremo in Spagna, per seguire l'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 20 maggio 2024

Nella puntata di Beautiful di oggi - 20 maggio 2024 - Steffy e Finn cercheranno di andare avanti e di non cedere davanti all’incubo Sheila Carter. I due ragazzi dovranno informare Li del ricatto in cui sono caduti. Per la madre adottiva del dottore sarà l’ennesimo smacco subito dalla sua rivale e andrà su tutte le furie. Intanto Katie sarà in compagnia di Carter a cui non riuscirà a nascondere di essere profondamente turbata per quanto accaduto a casa di Bill. Qui la trama completa di Beautiful.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 19 al 25 maggio 2024.

Endless Love: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 20 maggio 2024

Nella puntata di Endless Love di oggi - 20 maggio 2024 - Onder sta cercando Ozan, il quale, dopo aver sposato l'amata, si è dato alla fuga. L'uomo, sapendo che il figlio, problematico com'è, ha bisogno delle cure della sua famiglia, si è subito messo sulle sue tracce: costi quel che costi, deve riportarlo immediatamente a casa. Alla fine, le sue ricerche danno i frutti sperati. Il Sezin senior riesce a trovare Ozan e Zeynep. Allora, per convincerli a seguirlo, propone ad entrambi di tornare a stare nella villa di Emir, affinché possano abitare tutti sotto lo stesso tetto. Che cosa decideranno di fare gli sposini? Qui la trama completa di Endless Love.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Endless Love dal 20 al 26 maggio 2024.

La Promessa: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 20 maggio 2024

Nella puntata de La Promessa di oggi - 20 maggio 2024 - Jana e Martina affronteranno nuovi e inaspettati ostacoli sul loro cammino. La bella e bionda cameriera incontrerà di nuovo Abel ma stavolta alla tenuta. Scopriremo che lo straniero con cui la ragazza ha già avuto a che fare, farà parte dell’entourage di Jimena e sarà accolto nella ricca casa dei marchesi. Martina invece sarà travolta da una proposta di matrimonio arrivata dal ricco figlio del duca De Carvajal y Cifuentes. Don Fernando e Margarita ne saranno entusiasti e spereranno che questa novità possa finalmente salvarli dallo scandalo in cui la loro figlia li ha fatti finire.Qui la trama completa de La Promessa.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La Promessa dal 20 al 24 maggio 2024.