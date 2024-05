La Promessa Anticipazioni 20 maggio 2024: Martina si sposa!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni de La Promessa ci rivelano che nella puntata della Soap in onda su Canale5 il 20 maggio 2024, Jana si troverà di nuovo faccia a faccia con Abel mentre Martina riceverà un'allettante proposta di matrimonio. Ecco la trama completa dell’episodio.

Nel nuovo appuntamento settimanale con La Promessa, Jana e Martina affronteranno nuovi e inaspettati ostacoli sul loro cammino. Le Anticipazioni della puntata della Soap, in onda il 20 maggio 2024, alle ore 16.20 su Canale5, la bella e bionda cameriera incontrerà di nuovo Abel ma stavolta alla tenuta. Scopriremo che lo straniero con cui la ragazza ha già avuto a che fare, farà parte dell’entourage di Jimena e sarà accolto nella ricca casa dei marchesi. Martina invece sarà travolta da una proposta di matrimonio arrivata dal ricco figlio del duca De Carvajal y Cifuentes. Don Fernando e Margarita ne saranno entusiasti e spereranno che questa novità possa finalmente salvarli dallo scandalo in cui la loro figlia li ha fatti finire.

Anticipazioni La Promessa: Un arrivo sconvolge Jana

Jana si ritroverà faccia a faccia con il maleducato straniero incontrato per caso. La ragazza scoprirà che il giovanotto è un ospite dei Lujàn, chiamato appositamente per occuparsi della gravidanza di Jimena. Manuel lo presenterà a Don Romulo e Pia, rivelando che il suo amico sarà il medico personale di sua moglie e che alloggerà alla tenuta. Il marchese dirà ai due che, per decisione dello stesso Abel, il nuovo arrivato dormirà nell’ala dedicata alla servitù. Per Jana sarà una brutta sorpresa. La cameriera capirà di doverci avere a che fare tutti i giorni e di non poter fare nulla per impedirlo.

La Promessa Anticipazioni: Martina si sposa!

Curro non rinuncia a Martina ma forse sarà costretto a farlo e molto presto. Martina si sposerà! Arriverà infatti una proposta di matrimonio molto allettante per la marchesina. Il figlio del duca De Carvajal y Cifuentes vuole prendere in moglie la nipote di Don Alonso, da cui è rimasto stregato durante una festa a Madrid. E si scoprirà che il giovane in questione, il buon partito per Don Fernando e Margarita, è lo stesso giovane con cui Martina ha dato scandalo e che ha scatenato la gelosia e la vendetta di Beatriz.

Trame e Anticipazioni La Promessa: Don Fernando e Margarita liberi dallo scandalo?

La proposta di matrimonio arrivata a Martina salverebbe Don Fernando e Margarita dallo scandalo. Ebbene sì, i cognati di Don Alonso saranno felici di questa novità proprio perché finalmente si chiuderebbe un capitolo nero della loro recente storia e potrebbero tornare a Madrid a testa alta e quasi imparentati con un duca. Sarà soprattutto Margarita a vantarsi di questo colpaccio, che li renderebbe ricchi e vicini al re. Ma attenzione a Cruz. La marchesa non tollererà più l’atteggiamento fastidioso e borioso della sua cognatina… e farà di tutto per frenarlo.

La Promessa va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16.40 su Canale5.