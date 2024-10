Beautiful, Endless Love e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 19 ottobre 2024

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful ed Endless Love - e della Soap di Rete 4, La Promessa, per le Puntate della giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 19 ottobre 2024.

Scopriamo insieme le Anticipazioni delle Soap Mediaset in onda di sabato. Ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Endless Love e La Promessa che andranno in onda oggi, 19 ottobre 2024. Il nostro viaggio inizia su Canale5 alle 13.50 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, alle 14.45 circa voleremo in Turchia, per seguire la storia d'amore tra Kemal e Nihan, protagonisti della Soap Turca. La giornata si conclude in Spagna con La Promessa, su Rete4, alle ore 19.40.

Beautiful: Ecco che cosa succede nelle puntate di oggi 19 ottobre 2024

Nelle puntate di Beautiful di oggi - 19 ottobre 2024 - Brooke cercherà aiuto in Taylor, affinché la Hayes freni Steffy. La Logan chiederà all’amica di convincere sua figlia a ritrattare o comunque a non andare in giro a raccontare di Hope e Liam. La dottoressa però, già infastidita dall’atteggiamento della Logan nei confronti di Thomas, si rifiuterà di darle qualsiasi sostengo. Più tardi Eric spingerà Ridge a chiarire la sua situazione con Brooke e a ricucire il loro rapporto. La conversazione tra i Forrester verrà origliata dalla bionda, che sarà contenta di avere dalla sua parte il padre del suo ex marito. Alla Forrester Creations ci sarà tanta tensione mista a emozione. Tutti saranno pronti a volare a Roma per la presentazione della nuova collezione della Hope for the Future ma avranno paura che tra i due stilisti possa succedere l’impensabile. Qui la trama completa delle puntate di Beautiful.

Endless Love: Ecco che cosa succede nelle puntate di oggi 19 ottobre 2024

Nelle puntate di Endless Love di oggi - 19 ottobre 2024 - finalmente Kemal può abbracciare la piccola Deniz come suo padre. Intanto, però, sta continuando a discutere con Nihan. Infatti, mentre lui ribadisce che vuole organizzare una fuga o una convivenza per loro tre, lei insiste nel chiedergli di pazientare, terrorizzata al pensiero di una vendetta di Emir: devono prendere tempo, quello necessario affinché il marito sia impossibilitato a far loro del male. Intanto, Zehir si sta confrontando con Zehra, ed i due tornano su un delicato argomento del passato: quando erano una coppia, lei fu investita da un'automobile e questo incidente le face perdere il bambino che portava in grembo. Entrambi si assumono le loro responsabilità in merito all'accaduto. Zeynep, invece, è decisa a cambiare vita, anche su un incontro con Emir la mette a dura priva. Nel frattempo, Asu, desiderosa di sbarazzarsi una volta per tutte della Sezin, ordina ad uno scagnozzo di manomettere i freni della sua automobile. Così, mentre Mujgan ha un doloroso risveglio, la pittrice ha un terribile incidente stradale. Nihan viene soccorsa e rianimata in ambulanza, poi trasportata d'urgenza in ospedale, dove viene subito operata. I medici si accorgono che ha un'emorragia interna, dunque hanno bisogno di sangue; essendo le scorte sono insufficienti, chiedono ai famigliari. Il Soydere si ricorda che la sorella ha lo stesso gruppo sanguigno della giovane, pertanto corre da Zeynep per andare a chiederle aiuto... Qui la trama completa della puntata di Endless Love.

La Promessa: Ecco che cosa succede nelle puntate di oggi 19 ottobre 2024

Nella puntata de La Promessa di oggi - 19 ottobre 2024 - Cruz se la prenderà con Don Alonso e lo accuserà di aver distrutto la loro famiglia, allontanando i loro figli. Tra i marchesi si scatenerà un vero e proprio putiferio; la causa sarà la decisione della nobile di rivelare a Curro la verità su Feliciano, cosa che suo marito gli aveva raccomandato di non fare. Arrabbiata della reazione del consorte, la madre di Manuel se la prenderà a sua volta con lui e lo accuserà violentemente di essere lui la rovina di tutto soprattutto perché arriverà un telegramma che annuncerà che di Leonor si sono perse le tracce. Lope proporrà a Vera di fare un picnic e lei accetterà mentre Salvador e Maria vorranno sposarsi ma Pia e Don Romulo diranno loro che non potranno convolare a nozze a causa del no dei loro padroni di casa. Qui la trama completa della puntata de La Promessa.

