Endless Love Anticipazioni 19 ottobre 2024: Nihan in punto di morte per colpa di Asu!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di Endless Love in onda il 19 ottobre 2024 su Canale 5 rivelano che Nihan ha un brutto incidente stradale, e c'è lo zampino di Asu...

Le anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Endless Love sono a dir poco sconvolgenti. Nell'episodio in onda il 19 ottobre 2024, alle 14:10, finalmente Kemal può abbracciare la piccola Deniz come suo padre. Intanto, però, sta continuando a discutere con Nihan. Infatti, mentre lui ribadisce che vuole organizzare una fuga o una convivenza per loro tre, lei insiste nel chiedergli di pazientare, terrorizzata al pensiero di una vendetta di Emir: devono prendere tempo, quello necessario affinché il marito sia impossibilitato a far loro del male. Intanto, Zehir si sta confrontando con Zehra, ed i due tornano su un delicato argomento del passato: quando erano una coppia, lei fu investita da un'automobile e questo incidente le face perdere il bambino che portava in grembo. Entrambi si assumono le loro responsabilità in merito all'accaduto. Zeynep, invece, è decisa a cambiare vita, anche su un incontro con Emir la mette a dura priva. Nel frattempo, Asu, desiderosa di sbarazzarsi una volta per tutte della Sezin, ordina ad uno scagnozzo di manomettere i freni della sua automobile. Così, mentre Mujgan ha un doloroso risveglio, la pittrice ha un terribile incidente stradale. Nihan viene soccorsa e rianimata in ambulanza, poi trasportata d'urgenza in ospedale, dove viene subito operata. I medici si accorgono che ha un'emorragia interna, dunque hanno bisogno di sangue; essendo le scorte sono insufficienti, chiedono ai famigliari. Il Soydere si ricorda che la sorella ha lo stesso gruppo sanguigno della giovane, pertanto corre da Zeynep per andare a chiederle aiuto...

Endless Love Anticipazioni: Kemal e Nihan discutono...

Kemal può finalmente abbracciare la piccola Deniz come suo padre: ha scoperto la verità. Intanto, nonostante la contentezza, l'ingegnere sta continuando a discutere con Nihan. Infatti, mentre il Soydere insiste con una fuga o una confidenza per loro tre, lei insiste nel chiedergli di pazientare, terrorizzata al pensiero che Emir possa mettere in atto una vendetta: devono prendere tempo, quello necessario affinché lo spregevole marito sia impossibilitato a fare loro del male...

Endless Love Anticipazioni: La vera storia di Zehir e Zehra...

Zehir, scoperto che Zehra sta facendo il doppiogioco, ha deciso di chiudere con lei, poi l'ha persino accusata di aver causato la morte del loro bambino. Infatti, in passato Zehra era in dolce attesa, quando è stata travolta da un'automobile ed ha perso il figlio che aspettava dal fidanzato. Ora, tuttavia, sia lei che Zehir si stanno assumendo le loro responsabilità per quanto accaduto. Intanto, Zeynep vuole seguire il consiglio di Fehime, è pronto a riprendere in mano la sua vita. Sta di fatto che un incontro con Emir la metterà in seria difficoltà...

Nihan in fin di vita, nelle Anticipazioni di Endless Love del 19 ottobre 2024

Asu ha preso una drastica decisione: vuole sbarazzarsi della sua rivale in amore. Così, la mora ordina ad un suo scagnozzo di manomettere i freni dell'automobile di Nihan. E mentre Mujgan ha un doloroso risveglio, la pittrice ha un terribile incidente stradale. La Sezin viene soccorsa e rianimata in ambulanza, poi trasportata ed operata d'urgenza in ospedale. I medici, però, si rendono conto che ha un'emorragia interna in corso e che le scorte di sangue non sono sufficienti, quindi devono rivolgersi ai famigliari. Kemal, ricordandosi che Zeynep ha lo stesso gruppo sanguineo dell'amata, si dirige velocemente dalla sorella per andarla a prendere...

Endless Love va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14:10, ed il giovedì anche alle 21:20.