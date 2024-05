Beautiful, Endless Love e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 17 maggio 2024

Anticipazioni TV

Scopriamo le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Endless Love e La Promessa - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 17 maggio 2024.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Endless Love e La Promessa, che andranno in onda oggi, 17 maggio 2024, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.50 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, alle 14.10 voleremo in Turchia, per seguire la storia d'amore tra Kemal e Nihan, protagonisti della nuova Soap Turca che sostituisce Terra Amara, infine, alle 16.40 voleremo in Spagna, per seguire l'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 17 maggio 2024

Nella puntata di Beautiful di oggi - 17 maggio 2024 - Steffy pronta a combattere sino alla fine, per uscire dalla brutta situazione in cui Bill l’ha costretta. La Forrester, raggiunta Taylor a Villa Spencer, tornerà a pregare l’ex suocero di recuperare il senno e di tornare dalla loro parte. Il magnate continuerà però a ribadire di voler stare accanto a Sheila e di voler lei e solo lei nella sua vita. Madre e figlia capiranno di non avere più chance. Intanto Carter, Brooke e Katie cercheranno di capire cosa sia successo in tribunale e cercheranno spiegazioni da Finn, che dovrà decidere cosa raccontare per non complicare ulteriormente le cose. Qui la trama completa di Beautiful.

Endless Love: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 17 maggio 2024

Nella puntata di Endless Love di oggi - 17 maggio 2024 - Emir, per colpire il suo acerrimo nemico, ha già spezzato il cuore di Zeynep, ed ora sta meditando di far soffrire allo stesso modo Tarik. Avendo capito l'interesse di quest'ultimo per Banu, lo spietato imprenditore le affida una missione: vuole che lei continui a sedurre Tarik. La giovane, in un primo momento, prova a rifiutarsi, dato che non ne è minimamente intenzionata, poi, spaventata, si rende però conto di non poter dare una risposta negativa ad Emir, un uomo col quale c'è ben poco da scherzare... Qui la trama completa di Endless Love.

La Promessa: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 17 maggio 2024

Nella puntata de La Promessa di oggi - 17 maggio 2024 - Salvador vorrà risposte certe da Maria. Nell’episodio, il cameriere metterà la Fernandez con le spalle al muro e le chiederà di dargli una risposta sul quesito che lo tormenta da giorni: ama lui o Lope? La ragazza saprà rispondergli? Intanto Catalina tornerà a casa dopo aver avuto notizie poco rassicuranti su Don Carlos. La Lujàn rivelerà a Candela e Simona di avere la certezza che la figlia del maestro stia nascondendo qualcuno malato in casa sua. Durante la cena si accenderanno gli animi tra Don Alonso e Fernando. Tra loro voleranno insulti e accuse. Il pesante fardello che tormenta i due fratelli verrà finalmente alla luce? Qui la trama completa de La Promessa.

