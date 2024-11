Beautiful, Endless Love e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 16 novembre 2024

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni delle Soap Mediaset in onda di sabato. Ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Endless Love e La Promessa che andranno in onda oggi, 16 novembre 2024.

Beautiful: Ecco che cosa succede nelle puntate di oggi 16 novembre 2024

Nelle puntate di Beautiful di oggi - 16 novembre 2024 - vedremo il trionfo di Hope. La sfilata è finita ed è stata un successo. La Logan, felice per la folla di fan intorno a lei, farà una bella figura anche in conferenza stampa con un discorso che convincerà persino Steffy. La Forrester si congratulerà con lei e si scuserà per aver dubitato della sua lealtà nei confronti di Liam ma soprattutto la ringrazierà per il grande lavoro fatto insieme a suo fratello. La giovane Logan sarà molto contenta di queste parole e accetterà di concedersi una passeggiata ristorativa tra le vie di Roma, insieme a Thomas. Intanto Liam sarà ancora sul jet e si sfogherà con suo padre. Il ragazzo si sentirà in colpa per non essere partito insieme a sua moglie e sarà spaventato di arrivare in ritardo, cosa che purtroppo accadrà. Il giovane arriverà in Piazza Navona quando tutto sarà concluso e dopo aver saputo da Steffy dopo potrebbe trovarsi la sua consorte, si metterà alla sua ricerca. Purtroppo per lui la troverà anzi la coglierà nel momento meno opportuno, ovvero quando la ragazza, presa dal momento, schioccherà un bacio sulle labbra di Thomas. Qui la trama completa delle puntate di Beautiful.

Endless Love: Ecco che cosa succede nelle puntate di oggi 16 novembre 2024

Nelle puntate di Endless Love di oggi - 16 novembre 2024 - Emir scopre che l'incidente di Nihan non è stato un caso: qualcuno ha manomesso il servofreno della sua automobile. Pertanto, il giovane incarica Tufan di rintracciare il responsabile. Intanto, Tarik è in preda al panico, avendo paura che Kemal possa scoprire la verità sulla morte di Ozan. Hakan, invece, porta Zeynep in centrale. Emir, però, riesce a parlarle prima che inizi l'interrogatorio e le dice che cosa dovrà riferire esattamente al commissario. Poi, Hakan propone alla mora di sposarlo, ed in cambio lui la proteggerà dal suo ex amante spietato; Zeynep accetta, ma continua a comportarsi in modo ambiguo. Infine, quest'ultima viene rilasciata, in attesa degli esiti dell'autopsia. Nel frattempo, Asu, saputo che Emir ha ricevuto il rapporto sull'incidente di Nihan, fa allontanare Gurcan dal Paese; ormai, tuttavia, il fratello e Kemal sono già sulle sue tracce. Per finire, l'uomo contatta Emir per proporgli un accordo: l'indirizzo del mandante in cambio di denaro. L'imprenditore accetta e così scopre che ad attentare alla vita di Nihan è stata Asu... Qui la trama completa della puntata di Endless Love.

La Promessa: Ecco che cosa succede nelle puntate di oggi 16 novembre 2024

Nella puntata de La Promessa di oggi - 16 novembre 2024 - Catalina – messa in allarme da sua zia Margarita – chiederà a Pelayo il perché del suo comportamento così tanto ambiguo e gli domanderà anche cosa sia successo con Mr. Cavendish. Il conte dovrà di nuovo mentirle e attribuirà il suo atteggiamento a un rifiuto delle formalità e alla sua difficoltà di avere a che fare con persone che gli ricordano la morte dei suoi genitori. Basteranno queste parole a convincere la ragazza? Intanto Ayala prometterà a Petra di scoprire la verità sulla morte di Feliciano e di tenere d’occhio Cruz, la principale sospettata. Maria continuerà a sobillare lo sciopero e a negoziare con in marchesi per ottenere condizioni di lavoro migliori. Qui la trama completa della puntata de La Promessa.

