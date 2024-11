Endless Love: Oggi, 16 novembre 2024, la Nuova Puntata della Soap Turca di Canale5

Anticipazioni TV

Ecco che cosa ci dicono le Anticipazioni dell'Episodio di Endless Love in onda il 16 novembre 2024 su Canale 5: Asu non ha più scampo, Emir sa che è stata lei ad attentare alla vita di Nihan. Che cosa farà a questo punto l'imprenditore?

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Endless Love, scopriamo che, nella puntata in onda il 16 novembre 2024, alle 14:40, Emir scopre che l'incidente di Nihan non è stato un caso: qualcuno ha manomesso il servofreno della sua automobile. Pertanto, il giovane incarica Tufan di rintracciare il responsabile. Intanto, Tarik è in preda al panico, avendo paura che Kemal possa scoprire la verità sulla morte di Ozan. Hakan, invece, porta Zeynep in centrale. Emir, però, riesce a parlarle prima che inizi l'interrogatorio e le dice che cosa dovrà riferire esattamente al commissario. Poi, Hakan propone alla mora di sposarlo, ed in cambio lui la proteggerà dal suo ex amante spietato; Zeynep accetta, ma continua a comportarsi in modo ambiguo. Infine, quest'ultima viene rilasciata, in attesa degli esiti dell'autopsia. Nel frattempo, Asu, saputo che Emir ha ricevuto il rapporto sull'incidente di Nihan, fa allontanare Gurcan dal Paese; ormai, tuttavia, il fratello e Kemal sono già sulle sue tracce. Per finire, l'uomo contatta Emir per proporgli un accordo: l'indirizzo del mandante in cambio di denaro. L'imprenditore accetta e così scopre che ad attentare alla vita di Nihan è stata Asu...

Endless Love Anticipazioni 16 novembre 2024: Video

Endless Love ci aspetta con una nuova puntata, in onda oggi 16 novembre 2024. Curiosi di sapere cosa succederà? Prima di leggere le anticipazioni complete dell'episodio della Soap di Canale5, guardate il video qui sotto.

Anticipazioni: Anticipazioni puntata del 16 novembre 2024

Endless Love Anticipazioni: Emir fa una scoperta agghiacciante...

Emir scopre che quello di Nihan non è stato un incidente: qualcuno ha manomesso il servofreno della sua automobile di proposito. Furibondo, l'imprenditore incarica Tufan di rintracciare subito il responsabile. Intanto, Tarik è in preda al panico. Quest'ultimo, infatti, ha il forte timore che Kemal possa presto scoprire la verità sulla morte di Ozan. Hakan, invece, sta portando Zeynep - che finalmente sta meglio - in commissariato, poiché urge una testimonianza da parte sua in merito alla misteriosa morte di suo marito...

Endless Love Anticipazioni: Zeynep accetta la proposta si matrimonio di Hakan!

Emir, entrato a conoscenza di ciò che sta per accadere, si affretta a compiere la sua prossima mossa. Il ragazzo riesce a parlare con Zeynep prima che quest'ultima venga interrogata dal commissario, e le dice che cosa dovrà riferirgli esattamente. Dopodiché, Hakan sorprende la giovane con una proposta di matrimonio, ed aggiunge che, se accetterà, lui la proteggerà da Emir. Zeynep gli dà una risposta affermativa, anche se continua a comportarsi in modo a dir poco ambiguo...

Emir stana Asu, nelle Anticipazioni di Endless Love del 16 novembre 2024

Zeynep, dopo essere stata ascoltata, viene rilasciata, in attesa degli esiti dell'autopsia sul corpo di Ozan. Nel frattempo, Asu, venuta a sapere che Emir ha ricevuto il rapporto sull'incidente di Nihan, fa allontanare subito Gurcan dal Paese; ormai, tuttavia, sia il fratello che Kemal sono sulle sue tracce. Poi, l'uomo contatta proprio Emir, e gli fa una proposta: l'indirizzo del mandante per una somma di denaro. Il figlio di Mujgan e Galip accetta, e così scopre che ad attentare alla vita di sua moglie è stata sua sorella! Come reagirà Emir?

Endless Love va in onda su Canale 5 il giovedì alle 21:20 ed il sabato alle 14:40.