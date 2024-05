Beautiful, Endless Love e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 16 maggio 2024

Anticipazioni TV

Scopriamo le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Endless Love e La Promessa - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 16 maggio 2024.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Endless Love e La Promessa, che andranno in onda oggi, 16 maggio 2024, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.50 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, alle 14.10 voleremo in Turchia, per seguire la storia d'amore tra Kemal e Nihan, protagonisti della nuova Soap Turca che sostituisce Terra Amara, infine, alle 16.40 voleremo in Spagna, per seguire l'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 16 maggio 2024

Nella puntata di Beautiful di oggi - 16 maggio 2024 - Katie, Brooke e Carter chiederanno a Finn spiegazioni su quanto accaduto in tribunale. Il ragazzo cercherà di mantenere il controllo e di tenere per sé i segreti che riguardano sua moglie e sua suocera. Confesserà però che dietro la scarcerazione di Sheila c’è lo zampino di Bill, che ha voltato le spalle a tutti e ha tradito la sua stessa famiglia. Le sorelle Logan saranno sconvolte mentre Taylor e Steffy continueranno la loro discussione con lo Spencer e la Carter, sempre più malefica.Qui la trama completa di Beautiful.

Endless Love: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 16 maggio 2024

Nella puntata di Endless Love di oggi - 16 maggio 2024 - il Soydere, determinato come non mai ad andare fino in fondo a questa intricata storia, sta portando avanti la sua ricerca: deve trovare ad ogni costo Karen, la seconda ragazza presente la notte dell'omicidio attribuito ad Ozan. Salendo in macchina, però, si ritrova davanti la Sezin, seduta al posto del passeggero, fuggita dalla sua prigione domestica ed ancora in pigiama: vuole accompagnarlo. Le ricerche degli ex, però, non daranno i frutti sperati, poiché a causa della loro reciproca gelosia, si metteranno a discutere, distogliendo l'attenzione dall'obiettivo... Qui la trama completa di Endless Love.

La Promessa: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 16 maggio 2024

Nella puntata de La Promessa di oggi - 16 maggio 2024 - Curro tenterà il tutto per tutto per far cambiare idea a Martina. Il giovane conte si presenterà dalla marchesina con un dono. Sarà un regalo molto gradito alla cugina di Catalina e avrà lo scopo di riconquistare il suo cuore. Ma la nipote di Don Alonso, ormai certa di dover tornare a Madrid e di dover dire addio alla tenuta dello zio, non tornerà indietro sui suoi passi. Tra lei e l’amato è tutto finito. Intanto Donna Pia sarà confortata da Jana, appena tornata a casa e persino da Cruz, sinceramente colpita da quanto accaduto alla sua governante. Qui la trama completa de La Promessa.

