Beautiful, Endless Love e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 15 marzo 2024

Scopriamo le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Endless Love e La Promessa - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 15 marzo 2024.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Endless Love e La Promessa, che andranno in onda oggi, 15 marzo 2024, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.50 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, alle 14.10 voleremo in Turchia, per seguire la storia d'amore tra Kemal e Nihan, protagonisti della nuova Soap Turca che sostituisce Terra Amara, infine, alle 16.40 voleremo in Spagna, per seguire l'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 15 marzo 2024

Nella puntata di Beautiful di oggi - 15 marzo 2024 - Bill tornerà alla carica con Brooke e stavolta tenterà di convincerla che il loro futuro insieme sarebbe felice se solo lei si lasciasse andare. La Logan però continuerà a ribadire di non essere pronta a cominciare una nuova vita con un altro uomo e confesserà di sperare ancora in un ritorno di Ridge. Intanto alla Forrester Creations, Hope e Thomas festeggeranno il loro grande successo e lo faranno con Douglas, entusiasta del grande traguardo raggiunto dai suoi genitori ma soprattutto contento di vederli nuovamente insieme, accanto a lui. Qui la trama completa di Beautiful.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dall'11 al 16 marzo 2024.

Endless Love: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 15 marzo 2024

Nella puntata di Endless Love di oggi - 15 marzo 2024 - la protagonista è senza parole. Kemal le ha appena chiesto di sposarlo, e di trasferirsi lontano da Istanbul con lui per iniziare una nuova vita insieme. Nihan è emozionata: vorrebbe tanto poter accettare, dal momento che non desidera altro; tuttavia, è impossibilitata. La pittrice è costretta a rifilargli una risposta negativa perché è già la promessa sposa di qualcun altro, Emir. Allora, Kemal capisce di non avere altra scelta, deve partire da solo per dare avvio alla sua carriera da ingegnere minerario, anche se con il cuore a pezzi... Qui la trama completa di Endless Love.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Endless Love dall'11 al 16 marzo 2024.

La Promessa: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 15 marzo 2024

Nella puntata de La Promessa di oggi - 15 marzo 2024 - Curro metterà in allerta Jana. La ragazza non dovrà mai abbassare la guardia con Don Lorenzo e dovrà stare molta attenta a lui. Il Conte si è infatti convinto che chi lo ha visto baciarsi con Elisa sia una persona della servitù ed è pronto a scoprire chi sia. La cameriera ringrazierà il giovane conte e gli prometterà di stare attenta. Non permetterà che Don Lorenzo le faccia del male né ora né mai. Qui la trama completa de La Promessa.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La Promessa dall'11 al 15 marzo 2024.