La Promessa Anticipazioni 15 marzo 2024: Curro mette in guardia Jana. Don Lorenzo è sulle sue tracce!

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni della puntata de La Promessa in onda il 15 marzo 2024 su Canale 5. Le Trame dell'episodio della Soap ci rivelano che Curro avverte Jana di stare attenta. Don Lorenzo sta indagando...

Le Anticipazioni de La Promessa ci rivelano che nella puntata della Soap, in onda il 15 marzo 2024, alle ore 16.40, Curro metterà in allerta Jana. La ragazza non dovrà mai abbassare la guardia con Don Lorenzo e dovrà stare molta attenta a lui. Il Conte si è infatti convinto che chi lo ha visto baciarsi con Elisa sia una persona della servitù ed è pronto a scoprire chi sia. La cameriera ringrazierà il giovane conte e gli prometterà di stare attenta. Non permetterà che Don Lorenzo le faccia del male né ora né mai.

Anticipazioni La Promessa: Don Lorenzo alla carica

Don Lorenzo ha fatto un colpaccio. Ha ricomprato e restituito la spilla che Cruz aveva sottratto a Catalina, per finanziare la sua festa di compleanno. Il conte è certo di avere la marchesina in pugno e di essere molto vicino a conquistare la sua completa fiducia. Così facendo si assicurerà la strada verso la completa conoscenza degli affari della famiglia Lujàn C’è però ancora un problema da risolvere: deve trovare e zittire colui o colei che lo ha visto baciarsi con Elisa.

La Promessa Anticipazioni: Lorenzo alla ricerca di chi lo scoperto con Elisa

Lorenzo non ha ancora scoperto chi lo abbia visto in compagnia di Elisa. Il conte deve trovarlo e zittirlo, pena la sua sicura disfatta. Se infatti si venisse a sapere della sua relazione con la baronessa e che questa è iniziata ben prima della cacciata di Cruz, per lui non ci sarebbe scampo. Tutti capirebbero che dietro ai mali che la marchesa ha subito c’è il suo zampino. Lorenzo vuole ancora mettere le mani su tutta l’eredità del barone e solo stando accanto alla donna intestataria delle sue fortune, può assicurarsi un futuro florido.

Trame e Anticipazioni La Promessa: Curro mette Jana in allarme

Don Lorenzo ha fatto capire a Curro di essere molto spaventato per quello che è successo e di essere pronto a stanare chi lo ha beccato il flagrante. Curro, spaventato che il suo patrigno possa fare del male a Jana, correrà a informarla e la inviterà a guardarsi le spalle dal conte, sempre più malefico e pericoloso. La cameriera gli prometterà di stare in guardia e di non lasciarsi cogliere in fallo né da lui ma nemmeno dalla baronessa Elisa.

La Promessa va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16.40 su Canale5.