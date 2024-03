Beautiful, Anticipazioni Puntata del 15 marzo 2024: Bill sogna un futuro con Brooke mentre Thomas è ormai vittorioso!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni della puntata di Beautiful in onda il 15 marzo 2024 su Canale 5. Le Trame dell'episodio della Soap ci rivelano che Bill cercherà di convincere Brooke ad avere un futuro insieme mentre Thomas festeggerà la sua vittoria con Hope!

Le Anticipazioni di Beautiful ci rivelano che nella puntata in onda su Canale5 il 15 marzo 2024, alle ore 13.50, Bill tornerà alla carica con Brooke e stavolta tenterà di convincerla che il loro futuro insieme sarebbe felice se solo lei si lasciasse andare. La Logan però continuerà a ribadire di non essere pronta a cominciare una nuova vita con un altro uomo e confesserà di sperare ancora in un ritorno di Ridge. Intanto alla Forrester Creations, Hope e Thomas festeggeranno il loro grande successo e lo faranno con Douglas, entusiasta del grande traguardo raggiunto dai suoi genitori ma soprattutto contento di vederli nuovamente insieme, accanto a lui.

Anticipazioni Beautiful: Liam pronto a riprendersi Hope

Liam si è sfogato con Brooke e ha giurato di liberarsi del problema Thomas, una volta per tutte. Il ragazzo non sopporta più che sua moglie passi il suo tempo con il Forrester ma soprattutto non capisce come faccia a non capire che del figlio di Ridge non ci si può fidare. Lo Spencer è più che mai convinto che il suo rivale non sia cambiato e che presto tornerà a fare paura. Il ragazzo, spinto sia da Brooke che da Bill, deciderà di non mollare la presa e di combattere affinché la sua consorte torni dalla sua parte e riporti Douglas a casa con loro.

Beautiful Anticipazioni: Bill cerca di convincere Brooke a un futuro insieme

Bill è tornato alla carica con Brooke. Lo Spencer ha seguito suo figlio Liam allo chalet ma si è poi ritrovato a parlare con la Logan del loro futuro. Il magnate, che ha già cercato di convincere la sua ex a tornare insieme a lui, si farà sempre più insistente e tenterà di spingere la bionda a pensare a una loro reunion. Brooke ribadirà all’ex di non voler nessun uomo accanto che non sia Ridge e di non pensare a nessun altro se non a lui. La donna gli dirà di sperare ancora che il Forrester torni da lei.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Thomas e Hope felici insieme a Douglas

Liam si renderà sempre più conto di essere ormai nell’ombra e di dover combattere con un nemico molto fastidioso. Thomas ha un’arma molto potente in mano e ovviamente si tratta di Douglas. Il piccolo ha confermato la volontà di voler rimanere a casa con suo padre e suo nonno e sarà ancora più contento di poter avere sua madre, sempre più vicina. Il piccolo sarà entusiasta di festeggiare il successo dei suoi genitori e di farlo in compagnia della sua famiglia. Questo però farà infuriare Liam, che quando chiamerà sua moglie la sentirà ridere e scherzare con i Forrester, con nessuna intenzione di tornare presto da lui.

