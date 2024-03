La Promessa Anticipazioni dall'11 al 15 marzo 2024: Jana in difficoltà. Manuel e Lorenzo la mettono con le spalle al muro!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni e le Trame delle puntate de La Promessa, in onda dall'11 al 15 marzo 2024. La Soap di Canale5, che racconta le avventure e l'amore impossibile di Jana e Manuel, è trasmessa a partire dalle 16.40 dopo l'appuntamento pomeridiano di Amici di Maria de Filippi.

Puntata di Lunedì 11 marzo 2024

Lope cerca di far ragionare Salvador e Maria. Il cuoco parla prima con uno e poi con l’altra e li invia a rimandare il matrimonio, fino a quando il suo amico Salvador non starà bene del tutto. Il giovane pensa infatti che l’ex soldato stia affrettando i tempi e che, per il momento, non abbia ancora superato i suoi traumi. Le nozze potrebbero non essere la soluzione adatta a entrambi. Scopri le Anticipazioni complete della puntata de La Promessa dell'11 marzo 2024.

Puntata di Martedì 12 marzo 2024

Lorenzo continua a mettere a segno il suo piano per conquistarsi la fiducia di Catalina. Il Conte, per ottenere quello che desidera, riesce a recuperare la spilla appartenuta alla mamma della ragazza e rubata da Cruz e a restituirgliela. La marchesina non può che essergliene grata. Scopri le Anticipazioni complete della puntata de La Promessa del 12 marzo 2024.

Puntata di Mercoledì 13 marzo 2024

Manuel è preoccupato per i fastidi che Jimena lamenta ogni giorno. Ormai in preda all’ansia, decide di chiedere a Jana di aiutare la moglie e di seguirla durante la gravidanza. Una richiesta piuttosto strana e fastidiosa per la ragazza, che si trova ad accudire – senza poter dire di no – la sua più grande rivale. Leggi le Anticipazioni complete della puntata de La Promessa del 13 marzo 2024

Puntata di Giovedì 14 marzo 2024

Simona e Candela continuano le loro lezioni con Don Carlos ma Simona non è molto contenta di come si stanno mettendo le cose. È infatti certa che a Candela piaccia il nuovo insegnante e che gli stia facendo una goffa corte. Leggi le Anticipazioni complete della puntata de La Promessa del 14 marzo 2024

Puntata di Venerdì 15 marzo 2024

Curro informa Jana che Lorenzo ha il sospetto che chi lo ha visto baciarsi con Elisa, sia una persona della servitù. Il ragazzo spinge la cameriera a fare attenzione e a non fare alcuna mossa falsa. Il Conte è un uomo molto, troppo, pericoloso. Leggi le Anticipazioni complete della puntata de La Promessa del 15 marzo 2024

La Promessa va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16.40 su Canale 5.