Beautiful, Endless Love e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 14 marzo 2024

Anticipazioni TV

Scopriamo le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Endless Love e La Promessa - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 14 marzo 2024.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Endless Love e La Promessa, che andranno in onda oggi, 14 marzo 2024, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.50 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, alle 14.10 voleremo in Turchia, per seguire la storia d'amore tra Kemal e Nihan, protagonisti della nuova Soap Turca che sostituisce Terra Amara, infine, alle 16.40 voleremo in Spagna, per seguire l'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 14 marzo 2024

Nella puntata di Beautiful di oggi - 14 marzo 2024 - Liam sfogherà tutta la sua rabbia con Brooke e rivelerà alla suocera di essere stanco di avere Thomas in mezzo ai piedi. Lo Spencer sarà perfettamente conscio di aver ferito sua moglie non presenziando alla sfilata e non festeggiando con lei i suoi successi ma dichiarerà di non aver potuto fare altrimenti. Il ragazzo, dopo aver visto il Forrester tenere stretta tra le braccia la sua consorte, non ci ha visto più dalla rabbia e furioso come non mai ha deciso di mettere, almeno lui, un punto a una situazione diventata fin troppo complessa, come non avrebbe mai dovuto diventare. Brooke e Bill, sopraggiunto poco prima, cercheranno di calmarlo ma soprattutto lo spingeranno a non mollare la presa. Qui la trama completa di Beautiful.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dall'11 al 16 marzo 2024.

Endless Love: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 14 marzo 2024

Nella puntata di Endless Love di oggi - 14 marzo 2024 - Nihan sente di essere sempre più attratta da Kemal. La ragazza, presa da un insopprimibile sentimento, gli stampa un bacio sulla bocca. Dopodiché, Nihan gli confessa di essersi innamorata di lui. Kemal ne è felice, dato che, ammette, ricambia. Tuttavia, lui ha il timore che la differenza sociale possa rappresentare un ostacolo nella loro relazione. Incurante di ciò, la pittrice prima gli presenta l'amato fratello gemello, Ozan, e poi combina un appuntamento al Club. Quando Kemal sta per recarvisi, però, si presenta a sorpresa anche Emir... Che cosa accadrà? Qui la trama completa di Endless Love.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Endless Love dall'11 al 16 marzo 2024.

La Promessa: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 14 marzo 2024

Nella puntata de La Promessa di oggi - 14 marzo 2024 - Simona sarà molto preoccupata che Candela possa essersi innamorata di Don Carlos. La cuoca non vorrà che la sua amica scopra il suo grande segreto e per questo cercherà di impedire che Candela passi troppo tempo in compagnia del loro insegnante, che le ha promesso di mantenere il loro segreto ma potrebbe pure tradirla. Simona farà di tutto per la sua compagna di avventure non capisca quale grande sacrificio ha fatto per lei e non si senta, per questo, in colpa. Qui la trama completa de La Promessa.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La Promessa dall'11 al 15 marzo 2024.