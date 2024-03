Beautiful, Anticipazioni Puntata del 14 marzo 2024: Liam si sfoga con Brooke e giura di eliminare il problema Thomas!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni della puntata di Beautiful in onda il 14 marzo 2024 su Canale 5. Le Trame dell'episodio della Soap ci rivelano che Liam sfogherà la sua rabbia con Brooke e le rivelerà di non aver più intenzione di sopportare la presenza di Thomas nella vita di Hope.

Le Anticipazioni di Beautiful ci rivelano che nella puntata in onda su Canale5 il 14 marzo 2024, alle ore 13.50, Liam sfogherà tutta la sua rabbia con Brooke e rivelerà alla suocera di essere stanco di avere Thomas in mezzo ai piedi. Lo Spencer sarà perfettamente conscio di aver ferito sua moglie non presenziando alla sfilata e non festeggiando con lei i suoi successi ma dichiarerà di non aver potuto fare altrimenti. Il ragazzo, dopo aver visto il Forrester tenere stretta tra le braccia la sua consorte, non ci ha visto più dalla rabbia e furioso come non mai ha deciso di mettere, almeno lui, un punto a una situazione diventata fin troppo complessa, come non avrebbe mai dovuto diventare. Brooke e Bill, sopraggiunto poco prima, cercheranno di calmarlo ma soprattutto lo spingeranno a non mollare la presa.

Anticipazioni Beautiful: Brooke rimprovera Liam per aver abbandonato Hope

Liam se n’è andato e ha lasciato la Forrester Creations, decidendo di non assistere alla sfilata di sua moglie. Il ragazzo ha scelto di non stare a guardare l’intesa tra Hope e Thomas, ha girato i tacchi e ha voltato le spalle alla consorte, nel momento più importante della sua carriera. Dopo aver parlato a lungo con suo padre e suo fratello, Liam ha raggiunto lo chalet, nella speranza di trovarci Hope, pronta a chiarire e poi festeggiare con lui. Ma a casa ha incontrato solo Brooke, offesa per non averlo visto applaudire sua figlia. La Logan ha strigliato, e continuerà a farlo, il genero, sino a quando lui non le confiderà perché ha avuto questo comportamento.

Beautiful Anticipazioni: Liam confessa a Brooke di averne abbastanza di Thomas

Liam confiderà a Brooke di aver preso una decisione molto sofferta. Non aver visto il grande momento di Hope è qualcosa che pesa anche a lui ma non ha potuto farne a meno. Avrebbe sicuramente dato in escandescenza davanti a tutti e non era proprio il caso di farlo proprio in una giornata così importante. Lo Spencer riferirà alla suocera di aver perso completamente la pazienza e di aver definitivamente girato i tacchi, dopo aver visto Thomas e Hope abbracciarsi. Il giovane confiderà alla bionda di averne abbastanza di questa situazione e di volere il Forrester fuori dalla sua vita e da quella della sua famiglia, una volta per tutte. Per recuperare serenità e lucidità ha dovuto allontanarsi ma non starà con le mani in mano, è una promessa.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Brooke e Bill spingono Liam a lottare per Hope

Liam sarà più che mai infastidito dalla presenza di Thomas nella vita di Hope ma sarà soprattutto molto deluso da sua moglie, che proprio non si sta accorgendo di aver abboccato all’amo. Insomma il Forrester sta vincendo e lui è sempre più in ombra. Brooke e Bill, sopraggiunto poco prima allo chalet, consiglieranno a Liam di non mollare la presa. Consapevoli anche loro del grande pericolo che la famiglia sta correndo, infonderanno coraggio al ragazzo, affinché torni alla carica con la consorte e magari riesca a trovare un appiglio per non farle fare altri grossi errori.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle ore 13.45.