La Promessa Anticipazioni 14 marzo 2024: Simona tiene d'occhio Candela. La sua vicinanza a Don Carlos è pericolosa

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni della puntata de La Promessa in onda il 14 marzo 2024 su Canale 5. Le Trame dell'episodio della Soap ci rivelano che Simona spererà che Candela non si innamori di Don Carlos. Avrà infatti paura che la sua amica scopra il suo grande segreto...

Nella puntata de La Promessa in onda su Canale5 il 14 marzo 2024, alle ore 16.40, Simona sarà molto preoccupata che Candela possa essersi innamorata di Don Carlos. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che la cuoca non vorrà che la sua amica scopra il suo grande segreto e per questo cercherà di impedire che Candela passi troppo tempo in compagnia del loro insegnante, che le ha promesso di mantenere il loro segreto ma potrebbe pure tradirla. Simona farà di tutto per la sua compagna di avventure non capisca quale grande sacrificio ha fatto per lei e non si senta, per questo, in colpa.

Anticipazioni La Promessa: Candela e Simona hanno scoperto chi è il loro benefattore

Simona e Candela hanno indagato a fondo su Don Carlos, certe che il maestro nascondesse qualcosa. L’uomo prende infatti molto più soldi di quelli che loro due gli danno per le lezioni e doveva esserci per forza qualcuno che, pur di averlo alla tenuta, finanziasse in segreto tutto questo. Le cuoche, grazie alle indagini di Pia, hanno scoperto che è Don Romulo il loro benefattore e che proprio il maggiordomo vuole a tutti i costi che le sue amiche abbiano il meglio.

La Promessa Anticipazioni: Simona preoccupata che Candela sia innamorata di Don Carlos

I segreti e i problemi non saranno purtroppo finiti qui. Simona sarà molto preoccupata che Candela possa avvicinarsi a Don Carlos e possa così scoprire che lei e il maestro si conoscono da prima. Simona non vuole certo impedire che la sua amica si rifaccia una vita e che sia felice ma non con un uomo che custodisce una verità che nessuno deve sapere su di lei. La cuoca ha raccontato tutto a Lope ma solo perché il ragazzo l’ha messa con le spalle al muro, dopo aver capito che le lettere dei suoi figli erano e sono false.

Trame e Anticipazioni La Promessa: Simona teme che Candela scopra il suo segreto

Simona non vuole assolutamente che Candela scopra che Don Carlos è colui che scrive le lettere che lei finge siano arrivate dai suoi figli. La cuoca non ha alcun rapporto con i suoi bambini ma non può rivelare questo particolare perché si verrebbe a conoscenza del grande sacrificio che ha fatto per la sua amica Candela e per proteggere i suoi pupilli. Simona ha fatto allevare i suoi ragazzi da una cugina, per allontanarli dal padre, l’assassino del marito di Candela, e per occuparsi della sua amica, distrutta dal dolore di aver perso suo figlio e suo marito.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La Promessa dall'11 al 15 marzo 2024.

La Promessa va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16.40 su Canale5.