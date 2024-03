Beautiful, Endless Love e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 13 marzo 2024

Anticipazioni TV

Scopriamo le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Endless Love e La Promessa - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 13 marzo 2024.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Endless Love e La Promessa, che andranno in onda oggi, 13 marzo 2024, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.50 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, alle 14.10 voleremo in Turchia, per seguire la storia d'amore tra Kemal e Nihan, protagonisti della nuova Soap Turca che sostituisce Terra Amara, infine, alle 16.40 voleremo in Spagna, per seguire l'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 13 marzo 2024

Nella puntata di Beautiful di oggi - 13 marzo 2024 - Liam cercherà una strategia per convincere Hope ad allontanarsi da Thomas. Il ragazzo ascolterà con attenzione e gratitudine i consigli di Wyatt e Bill e sarà soprattutto suo fratello a spingerlo a tornare dalla moglie e chiederle scusa per averla lasciata nel momento più importante della sua carriera. Sarà proprio questo particolare che salterà all’occhio a tutti i Forrester, riuniti a casa di Eric per festeggiare il grande successo della coppia artistica Hope/Thomas. I due ragazzi, felici di aver fatto un grande lavoro, brinderanno al loro successo e sarà più che mai evidente la loro sintonia. Liam sta rischiando davvero grosso. Qui la trama completa di Beautiful.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dall'11 al 16 marzo 2024.

Endless Love: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 13 marzo 2024

Nella puntata di Endless Love di oggi - 13 marzo 2024 - Onder non ha mai avuto problemi economici, ma, purtroppo, nell'ultimo periodo le cose sono cambiate. L'uomo si trova ad un passo dalla bancarotta, e non ha proprio idea di quale potrebbe essere una soluzione valida. Adesso, però, come un fulmine a ciel sereno è giunta la proposta di Galip. In realtà, Onder è piuttosto indignato, poiché non vorrebbe sacrificare il futuro e la felicità della figlia pur di salvarsi dalla rovina; la moglie, Vildan, invece, appare sin da subito propensa ad accettare. Quando Ozan lo viene a sapere, di contro, va su tutte le furie. S'innesca un'accesa discussione che culmina con un malore del giovane... Qui la trama completa di Endless Love.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Endless Love dall'11 al 16 marzo 2024.

La Promessa: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 13 marzo 2024

Nella puntata de La Promessa di oggi - 13 marzo 2024 - Manuel sarà sempre più in ansia per i malesseri di Jimena. La marchesina non sta bene e suo marito teme che possa succedere qualcosa a lei o al bambino che porta in grembo. Al corrente delle grandi capacità mediche di Jana, chiederà alla ragazza di aiutare la consorte e di seguirla durante tutta la gravidanza. Per Jana sarà una proposta indecente e molto dolorosa. Come può occuparsi della donna che sta accanto all’uomo che ama e che presto gli darà un figlio? La cameriera purtroppo non potrà rifiutarsi e alla fine dovrà accettare questo ingrato compito. Qui la trama completa de La Promessa.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La Promessa dall'11 al 15 marzo 2024.