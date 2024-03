La Promessa Anticipazioni 13 marzo 2024: Manuel fa una proposta indecente a Jana e lei non può rifiutare!

Anticipazioni TV

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni della puntata de La Promessa in onda il 13 marzo 2024 su Canale 5. Le Trame dell'episodio della Soap ci rivelano che Manuel sconvolgerà Jana chiedendole di occuparsi di Jimena durante la gravidanza.

Le Anticipazioni de La Promessa ci rivelano che nella puntata della Soap, in onda su Canale5 il 13 marzo 2024, alle ore 16.40, Manuel sarà sempre più in ansia per i malesseri di Jimena. La marchesina non sta bene e suo marito teme che possa succedere qualcosa a lei o al bambino che porta in grembo. Al corrente delle grandi capacità mediche di Jana, chiederà alla ragazza di aiutare la consorte e di seguirla durante tutta la gravidanza. Per Jana sarà una proposta indecente e molto dolorosa. Come può occuparsi della donna che sta accanto all’uomo che ama e che presto gli darà un figlio? La cameriera purtroppo non potrà rifiutarsi e alla fine dovrà accettare questo ingrato compito.

Anticipazioni La Promessa: Manuel in ansia per Jimena

Manuel è stato costretto a una decisione difficile. Il ragazzo ha dovuto decidere se partire per l’Italia e seguire i suoi sogni oppure rimanere a La Promessa e occuparsi di sua moglie. Il marchese ha alla fine dovuto intraprendere la seconda strada anche perché Jimena continua a stare male. La ragazza lamenta e lamenterà ancora dei fastidi e il Lujàn comincerà a preoccuparsi che possa succedere qualcosa a lei e al bambino che porta in grembo. Troverà però subito una soluzione ai loro problemi.

La Promessa Anticipazioni: Manuel chiede a Jana di assistere Jimena

Manuel penserà che solo Jana, alla tenuta, possa essere in grado di dare una mano alla moglie. Il ragazzo sa delle conoscenze mediche della cameriera e penserà che affidare Jimena alle sue cure, sia una buona decisione. Jana non la prenderà però per nulla bene. Questo nuovo compito non solo la farà stare più vicino al marchese ma dovrà occuparsi della sua rivale in amore, la donna che Manuel ha sposato e che presto gli darà un figlio. La giovane bionda sarà però costretta ad accettare.

Trame e Anticipazioni La Promessa: Jimena sta fingendo?

Nella gravidanza di Jimena qualcosa non torna ed è probabile che la ragazza stia fingendo sia di essere incinta che di stare male. L’obiettivo della marchesina è sicuramente quello di farsi riempire di attenzioni da parte del marito e ci sta riuscendo, visto che Manuel ha lasciato perdere l’Italia per lei. Jimena potrebbe però non fermarsi qui e voler orchestrare un vero e proprio inganno ai danni del marito. E in questo piano potrebbe esserci proprio una finta gravidanza. Sarà così? Lo scopriremo molto presto.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La Promessa dall'11 al 15 marzo 2024.

La Promessa va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16.40 su Canale5.