Beautiful, Anticipazioni Puntata del 13 marzo 2024: Grande successo per Hope e Thomas. Liam è sempre più in ombra?

Vediamo insieme le Anticipazioni della puntata di Beautiful in onda il 13 marzo 2024 su Canale 5. Le Trame dell'episodio della Soap ci rivelano che Hope e Thomas brinderanno al successo della loro collezione mentre Liam ascolterà i consigli di Bill e Wyatt.

Nella puntata di Beautiful in onda su Canale5 il 13 marzo 2023, alle ore 13.45, Liam cercherà una strategia per convincere Hope ad allontanarsi da Thomas. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che il ragazzo ascolterà con attenzione e gratitudine i consigli di Wyatt e Bill e sarà soprattutto suo fratello a spingerlo a tornare dalla moglie e chiederle scusa per averla lasciata nel momento più importante della sua carriera. Sarà proprio questo particolare che salterà all’occhio a tutti i Forrester, riuniti a casa di Eric per festeggiare il grande successo della coppia artistica Hope/Thomas. I due ragazzi, felici di aver fatto un grande lavoro, brinderanno al loro successo e sarà più che mai evidente la loro sintonia. Liam sta rischiando davvero grosso.

Anticipazioni Beautiful: Wyatt e Bill consigliano a Liam di stare attento con Hope

Liam se n’è andato e ha lasciato Hope da sola proprio il giorno della sua sfilata e del suo grande successo. Lo Spencer ha raggiunto Bill e Wyatt a cena a Il Giardino e sarà molto contento di ricevere da parte loro dei preziosi consigli. Padre e figlio lo spingeranno a stare attento a Thomas ma soprattutto di non fare mosse azzardate con la Logan. Sarà soprattutto Wyatt a consigliargli di tornare dalla moglie e di scusarsi con lei per non averla supportata nel momento più importante della sua carriera. Bill invece sarà più duro e, infastidito dal figlio di Ridge, il suo grande rivale, spingerà il ragazzo a non abbassare mai la guardia.

Beautiful Anticipazioni: Liam tornerà alla carica

Felice di aver ricevuto preziosi consigli, Liam tornerà a casa ma non vi troverà Hope. La ragazza sarà infatti a festeggiare a Villa Forrester insieme a Thomas. Lo Spencer troverà solo Brooke, che anche lei aspetta la giovane, per complimentarsi con lei dei suoi successi. I due avranno modo di confrontarsi e la Logan rimprovererà suo genero per non aver saputo mettere da parte il suo risentimento, in un momento così importante e gli farà capire che il suo gesto avrà pesanti conseguenze.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Thomas e Hope sempre più complici

La decisione di Liam avrà delle pesanti ripercussioni e le avrà subito. Thomas e Hope saranno sempre più complici e vicini e questo sarà molto evidente durante la festa a casa di Eric, organizzata per brindare al successo della sfilata. Tutti saranno entusiasti di quanto è appena accaduto e in molti si chiederanno come mai Liam non fosse presente. Thomas non permetterà che la sua collega sia triste e continuerà a lodarla e a sollevare i calici in suo onore.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle ore 13.45.