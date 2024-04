Beautiful, Endless Love e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 12 aprile 2024

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Endless Love e La Promessa - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 12 aprile 2024.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Endless Love e La Promessa, che andranno in onda oggi, 12 aprile 2024, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.50 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, alle 14.10 voleremo in Turchia, per seguire la storia d'amore tra Kemal e Nihan, protagonisti della nuova Soap Turca che sostituisce Terra Amara, infine, alle 16.40 voleremo in Spagna, per seguire l'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 12 aprile 2024

Nella puntata di Beautiful di oggi - 12 aprile 2024 - Finn avrà la certezza che qualcosa non torni nella morte di Sheila e che la sua dipartita non sia avvenuta per colpa di un orso. Il dottore analizzerà con grande attenzione il dito mozzato della madre naturale e si accorgerà che il taglio non può essere stato provocato dal morso di un orso. Per avere certezza assoluta di quanto scoperto, il dottore si avvarrà del consulto di un suo amico e non esiterà a rivelare a Steffy tutti i suoi dubbi. La Forrester, ancora sconvolta per quello che è successo alla sua famiglia, sbiancherà. La prospettiva che si parrà davanti agli occhi dei due ragazzi sarà una sola: Sheila Carter è viva e potrebbe tornare a terrorizzarli da un momento all’altro. Qui la trama completa di Beautiful.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 7 al 13 aprile 2024.

Endless Love: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 12 aprile 2024

Nella puntata di Endless Love di oggi - 12 aprile 2024 - Kemal è pronto a fare la sua prossima mossa. L'ingegnere chiede agli esponenti delle più grandi aziende del settore di firmare un patto con lui, con cui s'impegnano a non stringere più nessun accordo con il marito di Nihan, nel caso in cui avesse intenzione di rescindere il contratto con la NYZ. E dato che è proprio ciò che Emir vuole fare, quest'ultimo, improvvisamente, si ritrova boicottato da tutti gli industriali. Emir è sotto shock, proprio come Galip. Furibondo, l'uomo va a prendere di petto il figlio, che ha commesso l'ennesimo errore a causa della sua istintività... Qui la trama completa di Endless Love.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Endless Love dall'8 al 13 aprile 2024.

La Promessa: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 12 aprile 2024

Nella puntata de La Promessa di oggi - 12 aprile 2024 -il conte informerà la cameriera di non voler dire a nessuno di aver scoperto che lei è sua sorella. Il giovane confesserà di aver paura che questa novità possa mettere in pericolo la sua relazione, appena cominciata, con Martina. Jana sarà costretta ad accettare questa decisione anche se in lei ci sarà sempre la speranza che presto tutta la verità venga a galla. Intanto Mercedes lascerà la tenuta e darà a Cruz notizie molto importanti sulla cameriera che l’ha aiutata a vincere la sua lombalgia. Qui la trama completa de La Promessa.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La Promessa dall'8 al 12 aprile 2024.