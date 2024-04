La Promessa Anticipazioni 12 aprile 2024: Curro ha una brutta notizia da dare a Jana

Anticipazioni TV

La puntata de La Promessa in onda il 12 aprile 2024, sarà molto duro per Jana ma anche per Curro. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap, che ci dà appuntamento su Canale5 alle 16.40, ci rivelano che il conte informerà la cameriera di non voler dire a nessuno di aver scoperto che lei è sua sorella. Il giovane confesserà di aver paura che questa novità possa mettere in pericolo la sua relazione, appena cominciata, con Martina. Jana sarà costretta ad accettare questa decisione anche se in lei ci sarà sempre la speranza che presto tutta la verità venga a galla. Intanto Mercedes lascerà la tenuta e darà a Cruz notizie molto importanti sulla cameriera che l’ha aiutata a vincere la sua lombalgia.

Anticipazioni La Promessa: Curro e Martina felici come non mai

Tra Curro e Martina è amore. Finalmente i due sono usciti allo scoperto, si sono dichiarati e ora sono liberi di amarsi, stando attenti a non dare troppo nell’occhio. Non devono infatti ancora far scoprire a nessuno che stanno insieme e che hanno intenzioni serie. Le cose, nel mondo dei nobili e a La Promessa, non sono mai semplici e immediate e i due giovani sono consapevoli della macchina che potrebbe muoversi se la verità del loro amore venisse a galla. Riterranno quindi giusto mantenere un certo riserbo. Curro però avrà necessità di mettere in chiaro una cosa con Jana.

La Promessa Anticipazioni: Curro chiede a Jana di mantenere il loro segreto

Curro sarà costretto a chiedere a Jana di non rivelare a nessuno quello che lei gli ha confessato. Nessuno deve sapere che loro due sono fratelli, altrimenti la sua storia d’amore con Martina sarebbe in pericolo. Sì perché se il suo nome venisse associato a quello della cameriera, scoppierebbe un vero e proprio pandemonio e lui non può permetterlo. Jana capirà le sue ragioni ma in cuor suo spererà che tutta la verità venga a galla e che finalmente si faccia chiarezza su quello che è successo nella loro infanzia.

Trame e Anticipazioni La Promessa: Mercedes lascia la tenuta con grandi notizie

Jana ha dovuto occuparsi di Mercedes, la madre di Jimena. La ragazza non ha molto gradito di essersi ritrovata a dare una mano alla duchessa e la cosa l’ha spinta persino a rinunciare al denaro che la donna voleva darle, in cambio dei suoi servigi. E così facendo comincerà a far circolare su di lei alcune voci, che arriveranno direttamente alle orecchie di Cruz. Mercedes se ne andrà dalla tenuta contenta di essere guarita e rivelerà alla consuocera di essere felice dell’intervento della cameriera Jana. La marchesa, al sol sentire questo nome, salterà dalla sedia e si infastidirà che la ragazza che deve tenere più d’occhio tra la sua servitù, abbia colpito così tanto la famiglia De Los Infantes e sia stata persino chiamata personalmente da Manuel. La cosa non deporrà proprio per nulla a favore della nostra protagonista.

