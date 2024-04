Beautiful, Endless Love e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 11 aprile 2024

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Endless Love e La Promessa - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 11 aprile 2024.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Endless Love e La Promessa, che andranno in onda oggi, 11 aprile 2024, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.50 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, alle 14.10 voleremo in Turchia, per seguire la storia d'amore tra Kemal e Nihan, protagonisti della nuova Soap Turca che sostituisce Terra Amara, infine, alle 16.40 voleremo in Spagna, per seguire l'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 11 aprile 2024

Nella puntata di Beautiful di oggi - 11 aprile 2024 - per Thomas e Sheila è tempo di fare i conti con i loro inganni. Vedremo Thomas affrontare ancora Brooke, furiosa contro di lui per essere stata ingannata. Il ragazzo, dopo aver subito la sfuriata di sua sorella, dovrà proteggersi dalla matrigna, decisa a fargliela pagare per aver messo lo zampino nel suo matrimonio e aver reso sia lei che sua madre tristi e sconsolate. Intanto in ospedale, Finn riceverà la visita del detective Sanchez che gli porterà delle prove che spingeranno il bel dottore a fare delle ricerche e a scoprire una macabra verità. Qui la trama completa di Beautiful.

Endless Love: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 11 aprile 2024

Nella puntata di Endless Love di oggi - 11 aprile 2024 - anche l'imprenditore sta per entrare a conoscenza della novità: d'ora in poi, Kemal, oltre ad essere il suo acerrimo nemico, sarà il suo vicino. Neanche a dirlo, Emir non la prende per niente bene. Quest'ultimo è talmente tanto furioso da arrivare a prendere una decisione impetuosa, ma soprattutto drastica: interromperà ogni tipo di rapporto con l'azienda per cui Kemal lavora. Ma qual è il suo obiettivo? Emir mira a far tornare il rivale in amore a lavorare nelle miniere, e non si fermerà davanti a niente e a nessuno! Qui la trama completa di Endless Love.

La Promessa: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 11 aprile 2024

Nella puntata de La Promessa di oggi - 11 aprile 2024 - l’amicizia tra Lope e Salvador è definitivamente appesa a una filo. I due ragazzi non sapranno riavvicinarsi e Maria non riuscirà più a sopportare di vederli entrambi arrabbiati e delusi. La Fernandez non sarà però in grado di convincere il suo fidanzato a fare un passo in avanti e sarà quindi costretta a chiedere una mano a Teresa. A cercare di risolvere la situazione ci proverà anche Mauro, che parlerà con entrambi i camerieri suoi amici. Intanto Pia inizierà ad avere qualche sospetto sulla persona che può averla avvelenata. Qui la trama completa de La Promessa.

