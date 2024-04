La Promessa Anticipazioni 11 aprile 2024: Maria perde la pazienza! Ecco cosa sta succedendo

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni della puntata de La Promessa in onda l'11 aprile 2024 su Canale 5. Le Trame dell'episodio della Soap ci rivelano che Maria ne ha abbastanza. Lope e Salvador devono fare pace!

La puntata de La Promessa in onda l’11 aprile 2024, alle ore 16.40 su Canale5, ci farà scoprire che l’amicizia tra Lope e Salvador è definitivamente appesa a una filo. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che i due ragazzi non sapranno riavvicinarsi e Maria non riuscirà più a sopportare di vederli entrambi arrabbiati e delusi. La Fernandez non sarà però in grado di convincere il suo fidanzato a fare un passo in avanti e sarà quindi costretta a chiedere una mano a Teresa. A cercare di risolvere la situazione ci proverà anche Mauro, che parlerà con entrambi i camerieri suoi amici. Intanto Pia inizierà ad avere qualche sospetto sulla persona che può averla avvelenata.

Anticipazioni La Promessa: Salvador non perdona!

Salvador non perdona e per lui Lope può crucciarsi quanto vuole e chiedergli scusa come crede ma non otterrà di riavere indietro la loro amicizia. Il ragazzo è deluso dal comportamento del suo amico che, in sua assenza, ha baciato Maria. Un atto imperdonabile soprattutto se compiuto da una persona che lui reputava come un fratello. L’ex soldato non riuscirà a passarci sopra e continuerà a tenersi alla larga dall’amico, chiedendo cambi di turni a Don Romulo, affinché non debba svolgere alcuna mansione accompagnato dal cuoco. Questa situazione sarà però troppo pesante da sopportare per Maria, che deciderà di intervenire.

La Promessa Anticipazioni: Maria vuole che Lope e Salvador facciano pace

Maria non sopporterà più di vedere Lope e Salvador così distanti e vorrà che i due facciano pace, subito. La ragazza cercherà di intervenire per fare da pacere ma non sarà per nulla semplice, per lei, ottenere quello che desidera, soprattutto perché è lei la pietra dello scandalo. Deciderà quindi di chiedere a Teresa una mano. Ma a supportarla concretamente ci penserà Mauro, che parlerà ai due ragazzi, nel tentativo di farli ragione e non farli più stare così distanti.

Trame e Anticipazioni La Promessa: Pia ha dei terribili sospetti

Pia sarà molto vicina a scoprire chi l’abbia avvelenata. La governante sta indagando a fondo su cosa sia accaduto e chi abbia potuto volerle fare del male. Fugato il sospetto che potessero essere Petra, la sua grande rivale, ed Elisa, la nuova arrivata, nella rosa dei papabili avvelenatori non è rimasta grande scelta. Ma Pia comincerà a guardare oltre e a farsi venire in mente che forse, qualcun altro dovrebbe essere considerato, qualcuno di molto vicino a lei e che se così fosse, le ha mentito dal primo giorno in cui si sono parlati. E questa persona condivide con lei molto più dello stesso posto di lavoro! Troverà certezza di quanto pensato? Vi anticipiamo che Pia non si lascerà più incantare e che andrà a fondo in questa faccenda.

