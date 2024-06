Beautiful, Endless Love e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 10 giugno 2024

Anticipazioni TV

Scopriamo le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Endless Love e La Promessa - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 10 giugno 2024.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Endless Love e La Promessa, che andranno in onda oggi, 10 giugno 2024, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.50 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, alle 14.10 voleremo in Turchia, per seguire la storia d'amore tra Kemal e Nihan, protagonisti della nuova Soap Turca che sostituisce Terra Amara, infine, alle 14.55 voleremo in Spagna, per seguire l'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 10 giugno 2024

Nella puntata di Beautiful di oggi - 10 giugno 2024 - Steffy cercherà di riprendere la sua calma e sarà molto grata a Brooke. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che la Forrester rivelerà a Finn di essere felice che la Logan abbia preso a cuore la situazione di sua madre e di essere convinta che la sua matrigna darà una mano enorme alla sua mamma. La ragazza tirerà un sospiro di sollievo e aspetterà di avere notizie fresche dalla sua nuova e inaspettata alleata. Ma le novità che potrebbe ricevere rischiano di non essere positive. Taylor ha scritto un biglietto che pare d’addio e ha preso una manciata di pillole, cadendo successivamente sul letto, priva di sensi… Qui la trama completa di Beautiful.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 9 al 15 giugno giugno 2024.

Endless Love: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 10 giugno 2024

Nella puntata di Endless Love di oggi - 10 giugno 2024 - Emir sta avendo un confronto con Tufan, il quale, dopo che il suo capo lo ha rapito, resta sulla difensiva. Infatti, Emir, certo che Tufan fosse il fratello segreto ed anche il suo misterioso ricattatore, lo ha sequestrato ed interrogato senza alcuna pietà. Capito l'errore, l'imprenditore sta provando a far capire al braccio destro di volere che torni a far parte della sua squadra. Tufan, tuttavia, dice ad Emir che non tornerà al suo servizio fino a quando non sarà convinto della sua onestà e lealtà. Grazie alla sua furbizia, il biondo riesce a riconquistare la fiducia del figlio di Galip. Qui la trama completa di Endless Love.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Endless Love dal 10 al 16 giugno 2024.

La Promessa: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 10 giugno 2024

Nella puntata de La Promessa di oggi - 10 giugno 2024 - tutti i domestici saranno in pena per Pia. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che la governante darà alla luce suo figlio dopo un parto molto lungo e doloroso. Stremata e ormai prova di forze, la donna perderà conoscenza e sarà affidata alle cure di Abel, che cercherà in ogni modo di farla riprendere. Sarà invece Jana a occuparsi del piccolo appena nato. Jimena e Manuel, avvertiti di quanto accaduto, si precipiteranno nelle stanze della servitù ma quando Jana darà il bambino in braccio alla marchesina, lei lo lascerà subito e correrà via in preda al panico. Suo marito le andrà dietro e la rassicurerà dicendole che sarà sicuramente un’ottima madre. Intanto Cruz, dopo aver rimproverato il dottor Bueno di occuparsi maggiormente di Pia e non della nuora, per il quale è stato assunto, chiederà a Curro di sorvegliare Martina, spaventata che la ragazza possa fare qualche sciocchezza. Ramona si sentirà meglio ma se la prenderà con la figlia di Dolores per il suo ritorno a La Promessa. Teresa accuserà Mauro di essere ingiusta con Feliciano e il valletto, colpito dalle parole della giovane, prometterà di aiutare il nuovo arrivato e di insegnargli il loro mestiere, come avrebbe dovuto fare. Qui la trama completa de La Promessa.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La Promessa dal 10 al 14 giugno 2024.