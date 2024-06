La Promessa Anticipazioni 10 giugno 2024: Pia in pericolo. Jana e Abel corrono in suo soccorso!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme cosa succederà nella puntata de La Promessa in onda il 10 giugno 2024 su Canale5. Le Anticipazioni e le Trame della Soap ci rivelano che Pia perderà i sensi dopo il parto. Abel si prenderà cura di lei ma tra i domestici ci sarà molto preoccupazione per la dolce governante.

Nella puntata de La Promessa in onda su Canale5 il 10 giugno 2024, alle ore 14.50, tutti i domestici saranno in pena per Pia. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che la governante darà alla luce suo figlio dopo un parto molto lungo e doloroso. Stremata e ormai prova di forze, la donna perderà conoscenza e sarà affidata alle cure di Abel, che cercherà in ogni modo di farla riprendere. Sarà invece Jana a occuparsi del piccolo appena nato. Jimena e Manuel, avvertiti di quanto accaduto, si precipiteranno nelle stanze della servitù ma quando Jana darà il bambino in braccio alla marchesina, lei lo lascerà subito e correrà via in preda al panico. Suo marito le andrà dietro e la rassicurerà dicendole che sarà sicuramente un’ottima madre. Intanto Cruz, dopo aver rimproverato il dottor Bueno di occuparsi maggiormente di Pia e non della nuora, per il quale è stato assunto, chiederà a Curro di sorvegliare Martina, spaventata che la ragazza possa fare qualche sciocchezza. Ramona si sentirà meglio ma se la prenderà con la figlia di Dolores per il suo ritorno a La Promessa. Teresa accuserà Mauro di essere ingiusta con Feliciano e il valletto, colpito dalle parole della giovane, prometterà di aiutare il nuovo arrivato e di insegnargli il loro mestiere, come avrebbe dovuto fare.

Anticipazioni La Promessa: Pia in condizioni critiche

Pia ha partorito ma il travaglio è stato lungo, doloroso e debilitante. La governante perderà conoscenza subito dopo aver salutato il suo bambino e Jana dovrà correre in suo soccorso, prendendosi immediatamente cura del piccolo. La ragazza lascerà la sua amica in mani sicure. Di lei si occuperà Abel, che successivamente farà i suoi complimenti alla cameriera, per come ha saputo gestire una situazione così tanto problematica. Jana porterà con sé il neonato fuori dalla stanza e lo affiderà a Candela, pronta a cullarlo.

La Promessa Anticipazioni: Jimena crolla

Jana e Candela saranno quelle che si occuperanno maggiormente del piccolo di Pia. Quest’ultima mostrerà il neonato a Manuel e Jimena, giunti nelle stanze dei domestici per assicurarsi che tutto sia andato per il meglio. La cameriera affiderà il bambino alle braccia della marchesa ma lei, colta da una crisi, lo lascerà immediatamente e correrà via in preda a una crisi. Suo marito le andrà dietro e le rincuorerà dicendole che sicuramente sarà un’ottima madre. Ma Jimena nasconde un grande segreto, che comincerà a pesarle e a non lasciarla più serena. Teresa se la prenderà con Mauro per il suo atteggiamento ostile nei confronti di Feliciano. Il valletto, colpito dalle parole della cameriera, prometterà di dare una mano al nuovo arrivato e comincerà a insegnarli il loro mestiere.

Trame e Anticipazioni La Promessa: Cruz chiede a Curro di tenere d’occhio Martina

Cruz sarà sempre più una furia. La marchesa non solo sgriderà Abel per aver dato maggiori attenzioni a Pia rispetto a Jimena, per la quale è stato assunto, ma chiederà anche a Curro di tenere d’occhio Martina, per evitare che la ragazza faccia qualche stupidaggine. Il giovane accetterà di buon grado il compito datogli dalla zia, ignara che il suo odiato nipote abbia già dei piani con la marchesina. Curro e Martina sono pronti a fuggire e presto diventeranno marito e moglie. La salute di Ramona sarà in netto miglioramento. La donna se la prenderà con Jana quando si renderà conto che la giovane è ancora al soldo dei Lujàn e che pure lei è tornata nella sua vecchia casa. Spaventata di come stanno evolvendo le cose, spingerà la giovane a lasciare la tenuta e a farlo il prima possibile.

La Promessa va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 14.55 su Canale5.