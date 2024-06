Beautiful, Anticipazioni Puntata del 10 giugno 2024: Steffy cerca di riacquistare la calma ma Taylor è in pericolo!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme cosa succederà nella puntata di Beautiful in onda il 10 giugno 2024. Le Anticipazioni e le Trame dell’episodio della Soap di Canale5 ci rivelano che Steffy si sentirà più tranquilla grazie a Brooke. La Logan le ha promesso di occuparsi di Taylor ma...

Nella puntata di Beautiful in onda il 10 giugno 2024, alle ore 13.50 su Canale5, Steffy cercherà di riprendere la sua calma e sarà molto grata a Brooke. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che la Forrester rivelerà a Finn di essere felice che la Logan abbia preso a cuore la situazione di sua madre e di essere convinta che la sua matrigna darà una mano enorme alla sua mamma. La ragazza tirerà un sospiro di sollievo e aspetterà di avere notizie fresche dalla sua nuova e inaspettata alleata. Ma le novità che potrebbe ricevere rischiano di non essere positive. Taylor ha scritto un biglietto che pare d’addio e ha preso una manciata di pillole, cadendo successivamente sul letto, priva di sensi…

Anticipazioni Beautiful: Steffy cerca di ritrovare la calma grazie a Finn

Steffy è molto in ansia per Taylor. La ragazza sa che sua madre non sta vivendo un buon periodo e teme che possa fare qualche gesto inaspettato e disperato, pur di aiutare la sua famiglia. Per questo motivo la Forrester ha chiesto aiuto a Brooke, diventata per la mamma una valida amica. La figlia di Ridge non avrebbe mai immaginato di poter chiedere soccorso alla Logan, soprattutto per faccende che riguardano la psichiatra ma ne sarà molto contenta. Steffy riferirà a Finn di sentirsi più serena ora che Brooke è dalla loro parte e cercherà di ritrovare la calma per affrontare al meglio le sfide che sicuramente arriveranno nei giorni successivi.

Beautiful Anticipazioni: Taylor vuole farla finita?

Taylor vuole farla finita? È una domanda molto inquietante a cui presto avremo risposta e che ci fa tremare. La Hayes sembra davvero decisa a mettere fine alle sofferenze della sua famiglia ed è quello che ha scritto sul un biglietto, che vedremo accanto al suo letto. Insieme a questo messaggio, ci sarà anche una manciata di pillole, che la psichiatra sembra aver preso in una botta sola e che la faranno cadere priva di sensi – o addormentata – sul suo letto. La scena sarà presto scoperta da Brooke… ma la Logan potrà fare qualcosa?

Trame e Anticipazioni Beautiful: Brooke salverà Taylor?

Brooke ha promesso a Steffy di aiutare Taylor e di non lasciarla sola in questo momento difficile. La Logan è al corrente di quanto successo in passato tra la Hayes e Bill e la Forrester non ha dovuto spiegare nulla alla sua matrigna. La ragazza l’ha solo pregata di recarsi a casa della madre e di parlare con lei, dandole i giusti consigli e impedendole di fare qualche sciocchezza… che pare purtroppo abbia già fatto. Brooke infatti troverà la sua nuova amica sdraiata sul suo letto, priva di sensi e con delle pillole e un biglietto d’addio accanto.

