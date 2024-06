Beautiful ed Endless Love Anticipazioni: Puntate di oggi 8 giugno 2024

Anticipazioni TV

Scopriamo le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful ed Endless Love - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 8 giugno 2024.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful ed Endless Love , che andranno in onda oggi, 8 giugno 2024, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.50 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, alle 14.10 voleremo in Turchia, per seguire la storia d'amore tra Kemal e Nihan, protagonisti della nuova Soap Turca che sostituisce Terra Amara.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 8 giugno 2024

Nella puntata di Beautiful di oggi - 8 giugno 2024 - Katie non riuscirà a mandare giù il tradimento di Brooke e l’accuserà di averle sempre volutamente nascosto la verità sulla sparatoria contro Bill. Tra le due sorelle calerà il gelo. La bruna riuscirà a perdonare la sorella che per anni le ha mentito? Intanto Taylor si sentirà sempre più in difficoltà e vorrà rimediare ai suoi errori. Steffy però le impedirà con ogni mezzo di andare alla polizia a costituirsi. Sheila e Deacon avranno un altro incontro a Il Giardino. Tra loro ci sarà ancora passione o la Carter avrà davvero voltato pagina come dice? Qui la trama completa di Beautiful.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 2 all'8 giugno 2024.

Endless Love: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 8 giugno 2024

Nella puntata di Endless Love di oggi - 8 giugno 2024 - Kemal e Nihan entrano finalmente in possesso delle registrazioni menzionate da Taner. I due guardano il video della notte del famigerato omicidio e scoprono che, come sospettavano, Emir aveva inscenato l'assassinio di Linda, fornendole un giubbotto antiproiettili ed un sacchetto di sangue finto. La Sezin mostra il filmato al marito e poi gli dice addio per sempre. Dopodiché, Emir scopre che il rivale in amore e la moglie lo hanno denunciato per le minacce; di conseguenza, lui invia una segnalazione alla polizia affinché Ozan finisca nei guai. Quando quest'ultimo è chiamato a recarsi in centrale, ha una crisi e viene trasportato d'urgenza in ospedale. Nihan va a trovarlo e lo spinge a dare la sua versione dei fatti di ciò che è successo quella notte alla polizia, dato che ormai è in possesso della prova che lo scagiona; Ozan, tuttavia, è troppo spaventato per parlare. Nel frattempo, Emir fa rapire Tufan, certo - come il Soydere - che sia lui il misterioso ricattatore ed il fratello segreto. Tufan nega con forza. Per finire, mentre il protagonista fa sapere ad Hakki di voler rinunciare alle azioni, la sua amata annuncia ai suoi cari la volontà di chiedere il divorzio quanto prima... Qui la trama completa di Endless Love.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Endless Love dal 3 al 9 giugno 2024.