Beautiful ed Endless Love Anticipazioni: Puntate di oggi 27 aprile 2024

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 27 aprile 2024

Nella puntata di Beautiful di oggi - 27 aprile 2024 - Ridge confiderà a suo padre di come Taylor e Brooke gli abbiano dato entrambe il benservito e il Forrester senior, piuttosto colpito dalla decisione delle due donne, inviterà suo figlio a non scoraggiarsi e a passare il Natale a casa con lui, anche se Brooke sarà presente. Lo stilista accetterà, convinto di poter affrontare la situazione. Alla Villa tutto procederà per il meglio anche grazie alle recenti belle notizie sulla salute di Katie. Le sorelle Logan, insieme a Carter, Zende, Paris, Pam, Charlie, Hope, Liam, i bambini incluso Douglas, si riuniranno intorno al pianoforte di Eric per festeggiare tutti insieme e per ringraziare delle cose belle che la vita ha donato loro. Qui la trama completa di Beautiful.

Endless Love: Ecco che cosa succede nelle puntate di oggi 27 aprile 2024

Nelle puntate di Endless Love di oggi - 27 aprile 2024 - Nihan è in ansia per le condizioni di Onder, il quale però, seppur ancora in ospedale, sta meglio. La giovane ha il forte timore che Onder non sia stato vittima di un incidente, bensì il conducente dell'automobile che l'ha travolto ha agito con l'intento di ucciderlo. Sapendo che a bordo c'era anche Tarik, i sospetti della Sezin ricadono subito su Emir; allora lo chiama e glielo chiede direttamente, ma lui nega alla moglie ogni coinvolgimento. In seguito, Emir convoca il fratello maggiore di Kemal per fargli un'allettante proposta: lo vorrebbe come suo assistente. Tarik non sembra convinto. Intanto, Asu è sempre più vicina alla famiglia dell'ingegnere, che la fa sentire la benvoluta; la ragazza, inoltre, rivela ad Hakki di essere certa di provare un sentimento sincero nei confronti del Soydere. Nihan, invece, viene informata dalla polizia del fatto che l'uomo che ha investito il padre sia stato preso, ed ha confermato di essere colpevole. Nel frattempo, lo spietato imprenditore invita Zeynep a fare un giro in barca, e lei accetta. Ad un certo punto, Emir le si avvicina per baciarla, e Zeynep non si sottrae; nel mentre, il capitano, d'accordo con lui, scatta una foto per immortalare il momento. Quando, alla fine della giornata, Salih incontra l'amata e le chiede se si stia vedendo con qualcuno, dalla sua risposta vaga capisce che di aver fatto centro... Qui la trama completa di Endless Love.

