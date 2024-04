Endless Love Anticipazioni 27 aprile 2024: Tra Emir e Zeynep scoppia la passione!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni delle Puntate di Endless Love in onda il 27 aprile 2024 su Canale 5 rivelano che Emir e Zeynep si baciano...

Grazie alle anticipazioni della nuova soap opera turca di Canale 5, Endless Love, scopriamo che, nelle puntate in onda il 27 aprile 2024, alle 14:30, Nihan è in ansia per le condizioni di Onder, il quale però, seppur ancora in ospedale, sta meglio. La giovane ha il forte timore che Onder non sia stato vittima di un incidente, bensì il conducente dell'automobile che l'ha travolto ha agito con l'intento di ucciderlo. Sapendo che a bordo c'era anche Tarik, i sospetti della Sezin ricadono subito su Emir; allora lo chiama e glielo chiede direttamente, ma lui nega alla moglie ogni coinvolgimento. In seguito, Emir convoca il fratello maggiore di Kemal per fargli un'allettante proposta: lo vorrebbe come suo assistente. Tarik non sembra convinto. Intanto, Asu è sempre più vicina alla famiglia dell'ingegnere, che la fa sentire la benvoluta; la ragazza, inoltre, rivela ad Hakki di essere certa di provare un sentimento sincero nei confronti del Soydere. Nihan, invece, viene informata dalla polizia del fatto che l'uomo che ha investito il padre sia stato preso, ed ha confermato di essere colpevole. Nel frattempo, lo spietato imprenditore invita Zeynep a fare un giro in barca, e lei accetta. Ad un certo punto, Emir le si avvicina per baciarla, e Zeynep non si sottrae; nel mentre, il capitano, d'accordo con lui, scatta una foto per immortalare il momento. Quando, alla fine della giornata, Salih incontra l'amata e le chiede se si stia vedendo con qualcuno, dalla sua risposta vaga capisce che di aver fatto centro...

Endless Love Anticipazioni: Nihan sospetta di Emir...

Nihan è un fascio di nervi. La giovane è molto preoccupata per Onder. Quest'ultimo, dopo essere stato preso in pieno da un'automobile, è stato ricoverato in ospedale; ora sta molto meglio, ma la Sezin sta riflettendo sulle dinamiche dell'incidente, giungendo ad una terribile conclusione: forse è stato investito di proposito. Sapendo che a bordo del veicolo c'era anche Tarik, i sospetti della pittrice ricadono su Emir. Per togliersi l'atroce dubbio, Nihan chiama il marito e glielo chiede senza mezzi termini. Emir nega con forza ogni sua responsabilità.

Endless Love Anticipazioni: Asu ama Kemal!

Lo spietato imprenditore, dopo aver provato ad incastrare il barbiere, lo convoca. Emir fa sapere a Tarik di volerlo come suo uomo di fiducia: gli sta offrendo un posto come suo assistente personale. Il ragazzo, però, sembra avere qualche dubbio sulla proposta dell'altro. Intanto, Asu sta facendo sempre più breccia nel cuore dei membri della famiglia di Kemal. Inoltre, la more sta per fare una confessione degna di nota ad Hakki: è convinta di provare un sentimento vero e proprio nei confronti dell'ingegnere. Che cosa deciderà di fare a questo punto? Si dichiarerà oppure terrà questo segreto per sé?

Emir e Zeynep si baciano, nelle Anticipazioni di Endless Love del 27 aprile 2024

La protagonista sta rispondendo ad una chiamata della polizia, che vuole informarla del fatto che l'uomo alla guida dell'automobile che ha investito Onder è stato preso, ed ha confermato di essere colpevole. Intanto, Emir sta portando avanti uno dei suoi diabolici piani. Il figlio di Galip invita Zeynep a fare un giro in barca, e lei accetta. Durante il loro appuntamento, Emir le si avvicina per stamparle un bacio sulla bocca, a cui Zeynep non si sottrae, anzi: ricambia con piacere. Il capitano, d'accordo con il rampollo, li fotografa di nascosto. Quando, al termine della giornata, Salih s'imbatte nell'amata, le chiede se si stia vedendo con qualcuno; dalla sua risposta vaga, capisce di averci preso...

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Endless Love dal 22 al 27 aprile 2024.

Endless Love va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14:10.