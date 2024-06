Beautiful ed Endless Love Anticipazioni: Puntate di oggi 22 giugno 2024

Anticipazioni TV

Scopriamo le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful ed Endless Love - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 22 giugno 2024.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful ed Endless Love, che andranno in onda oggi, 22 giugno 2024, su Canale 5.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 22 giugno 2024

Nella puntata di Beautiful di oggi - 22 giugno 2024 - Steffy gelerà Thomas. La Forrester inviterà suo fratello a lasciare la sua casa e a rispettare gli ordini del giudice sulla custodia di Douglas. La ragazza sarà molto chiara con lui e gli dirà che non gli permetterà in nessun modo di approfittare della loro parentela per ravvicinarsi a suo figlio. Lei seguirà alla lettera quanto stabilito dal magistrato e garantirà a suo nipote la pace che lui desidera avere e che lo ha portato a scegliere lei e non uno dei suoi genitori. Intanto Deacon sarà meravigliato dall’amicizia tra Brooke e Taylor. Lo Sharpe non potrà credere che le due rivali abbiano davvero sotterrato l’ascia di guerra e che pranzino a Il Giardino senza darsi contro nemmeno parlando del loro nipotino, che ha preso una strana decisione. Qui la trama completa di Beautiful.

Endless Love: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 22 giugno 2024

Nella puntata di Endless Love di oggi - 22 giugno 2024 - Kemal vive attimi di puro panico. L'ingegnere non trova più Nihan, dunque ha il timore che se ne sia andata e che non la rivedrà più. In verità, la ritrova poco dopo e, mentre inizia a piovere, la stringe forte a sé. Trascorrono insieme una romantica nottata, ma il Soydere avrà un brutto risveglio. Quest'ultimo, al posto dell'amata, trova una lettera. La Sezin ha messo nero su bianco un'amara confessione: non se l'è più sentita di fuggire, poiché le sarebbe dispiaciuto abbandonare la sua famiglia in un momento tanto complicato e poiché avrebbe dovuto trascorrere una vita in fuga dal marito. Per queste ragioni, ha deciso di tornare a casa sua. Kemal è sconcertato, però è convinto che ci sia lo zampino di Emir... Qui la trama completa di Endless Love.

