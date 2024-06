Beautiful, Anticipazioni Puntate del 22 giugno 2024: Steffy gela Thomas intimandogli di stare lontano da Douglas!

Anticipazioni TV

Nelle puntate di Beautiful in onda il 22 giugno 2024, alle ore 14.00 su Canale5, Steffy gelerà Thomas. Le Anticipazioni degli episodi della Soap ci rivelano che la Forrester inviterà suo fratello a lasciare la sua casa e a rispettare gli ordini del giudice sulla custodia di Douglas. La ragazza sarà molto chiara con lui e gli dirà che non gli permetterà in nessun modo di approfittare della loro parentela per ravvicinarsi a suo figlio. Lei seguirà alla lettera quanto stabilito dal magistrato e garantirà a suo nipote la pace che lui desidera avere e che lo ha portato a scegliere lei e non uno dei suoi genitori. Intanto Deacon sarà meravigliato dall’amicizia tra Brooke e Taylor. Lo Sharpe non potrà credere che le due rivali abbiano davvero sotterrato l’ascia di guerra e che pranzino a Il Giardino senza darsi contro nemmeno parlando del loro nipotino, che ha preso una strana decisione.

Anticipazioni Beautiful: Steffy accompagna Douglas da Steffy

Hope è inconsolabile. La decisione di Douglas l’ha completamente spiazzata e continua a crucciarsi di aver fatto solo errori con lui. Il piccolo ha deciso di stare con sua zia e non con uno dei suoi genitori, perché stanco delle continue liti tra sua madre e suo padre sulla sua custodia e ha lasciato l’intera famiglia sotto shock. A soffrire maggiormente per questa situazione è proprio la Logan, che dovrà accompagnare il bambino a casa di Steffy e dirgli momentaneamente addio. La ragazza non riuscirà a calmarsi e Liam le prometterà di stargli accanto in ogni modo. Lo Spencer le ribadirà di essere convinto che Douglas tornerà da loro molto prima del previsto, ovvero quando sentirà la mancanza della sua casa e della sua vera e unica mamma.

Beautiful Anticipazioni: Steffy gela Thomas

Hope non riuscirà a calmarsi nemmeno davanti alla prospettiva che Douglas torni da lei prima del previsto. La ragazza chiederà a Steffy di occuparsi del bambino come fosse suo e di fare davvero il suo bene. La Forrester le prometterà di accudire suo nipote al meglio e di non permettere che nessuno gli faccia del male. E manterrà subito questa promessa, gelando Thomas. Quando suo fratello si presenterà da lei, convinto di poter passare del tempo con il suo bambino quando e come vuole, la sorella gli dirà di girare i tacchi e di rispettare gli ordini del giudice. Lei seguirà le indicazioni del magistrato e non si lascerà condizionare da nessun legame di parentela. Penserà solo al bene del piccolo Douglas e lo farà ogni giorno, senza permettere né a lui né a Hope di provare a corromperla.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Deacon sconvolto dall’amicizia tra Brooke e Taylor

L’amicizia tra Brooke e Taylor va a gonfie vele e le due continueranno a passare del tempo insieme anche dopo la strana situazione che si è creata con Douglas. La Logan e la Hayes si ritroveranno a pranzare a Il Giardino e Deacon le osserverà sbigottito. Mai e poi mai avrebbe immaginato che le rivali più accanite di Los Angeles, potessero sotterrare l’ascia di guerra e discutere di argomenti famigliari scottanti senza scannarsi l’una con l’altra. L’ex barista le guarderà a lungo e non potrà fare a meno di sorridere vedendole così tanto in sintonia.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al venerdì alle 13.50 mentre il sabato e la domenica alle ore 13.45 e 14.00.