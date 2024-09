Beautiful ed Endless Love Anticipazioni: Puntate di oggi 21 settembre 2024

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful ed Endless Love - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 21 settembre 2024.

Scopriamo insieme le Anticipazioni delle Soap Mediaset in onda di sabato. Ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful ed Endless Love, che andranno in onda oggi, 21 settembre 2024, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.50 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, alle 14.45 circa voleremo in Turchia, per seguire la storia d'amore tra Kemal e Nihan, protagonisti della Soap Turca.

Beautiful: Ecco che cosa succede nelle puntate di oggi 21 settembre 2024

Nelle puntate di Beautiful di oggi - 21 settembre 2024 - Hope continuerà ad avere un’attrazione per Thomas e purtroppo per lei Steffy se ne renderà conto. Le Anticipazioni degli episodi della Soap ci rivelano che la Forrester osserverà, non vista, un momento di vicinanza tra suo fratello e la Logan. La ragazza, preoccupata che il suo fratellone soffra ancora e che sia travolto di nuovo dalle sue ossessioni, deciderà di affrontare prima lui e poi di affilare le armi contro Hope. La figlia di Ridge si confronterà duramente con la sua sorellastra e le intimerà di stare lontano dallo stilista, per non alimentare false illusioni in lui. La rampolla di Brooke tenterà di giustificarsi ma stavolta la direttrice della Forrester non si lascerà abbindolare e picchierà duro: per Hope Logan, Thomas Forrester è off limits! Qui la trama completa delle puntate di Beautiful.

Endless Love: Ecco che cosa succede nelle puntate di oggi 21 settembre 2024

Nelle puntate di Endless Love di oggi - 21 settembre 2024 - la fotografa consegna a Nihan tutto il materiale in suo possesso, e lei lo manda a Kemal. Dopo aver dato un veloce sguardo alle foto, l'ingegnere le mostra ad un ex poliziotto forense. Quest’ultimo afferma che Ozan non avrebbe potuto impiccarsi da solo. Poi, il Soydere incarica Zehir di prendere la madre di Emir, il quale, venendo a sapere ciò, va su tutte le furie. Allora, Mujgan viene riportata a casa, rivelando a tutti che non è deceduta, bensì è stata in stato vegetativo per 25 anni. Galip deve ammettere le sue colpe. Nell'azienda dei Kozcuoglu, invece, si stanno vivendo dei giorni turbolenti a causa del crollo delle azioni, mentre Emir trova il medico che ha mantenuto in stato di sedazione sua madre per anni... Qui la trama completa della puntata di Endless Love.

