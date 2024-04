Beautiful ed Endless Love Anticipazioni: Puntate di oggi 20 aprile 2024

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful ed Endless Love - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 20 aprile 2024.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful ed Endless Love, che andranno in onda oggi, 20 aprile 2024, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.45 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, alle 14.40 voleremo in Turchia.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 20 aprile 2024

Nella puntata di Beautiful di oggi - 20 aprile 2024 - Taylor tornerà a Los Angeles dopo il suo breve viaggio per riordinare le idee. Le Anticipazioni degli episodi della Soap ci rivelano che il ritorno della Hayes coinciderà con un colpo di scena clamoroso e che si aspettava da anni. Lei e Brooke avranno finalmente un chiarimento e insieme decideranno di deporre l’ascia di guerra e di non essere più rivali a causa di Ridge. Entrambe capiranno di non poter continuare a darsi battaglia per il cuore di un uomo che le ha sempre messe una contro l’altra e che non ha mai veramente deciso chi sia la donna della sua vita. Con questa inattesa sintonia, prenderanno la decisione di dare loro il benservito al Forrester, impedendogli di fare qualsiasi altra mossa. Qui la trama completa di Beautiful.

Endless Love: Ecco che cosa succede nelle puntate di oggi 20 aprile 2024

Nelle puntate di Endless Love di oggi - 20 aprile 2024 - Kemal costringe Nihan a confessare. Quest'ultima, con le spalle al muro, ammette di aver sposato Emir soltanto per proteggere Ozan. Aggiunge però di non poter rivelare altro. Sollevato e al contempo preoccupato, l'ingegnere contatta Salih e Leyla perché bisognoso di parlarne con qualcuno. In un secondo momento, Nihan e Banu s'incontrano, dato che entrambe hanno ricevuto gli scatti della sera dell'assassinio di cui Ozan è stato accusato. Dopodiché, la pittrice affronta l'argomento con Onder, che le confida che lui e Vildan sapevano già che quella fatidica notte c'era un'altra ragazza. Nel frattempo, Emir sta sussurrando all'orecchio del cognato che Kemal è tornato ad Istanbul per vendicarsi di Nihan, e che anche loro famigliari ne pagheranno le conseguenze. Allora, Ozan affronta a brutto muso la sorella, accusandola di mettere tutti in pericolo per la sua vicinanza con l'ex. Per finire, a Casa Soydere c'è aria di festa: si è venuto a sapere che Zeynep vuole fidanzarsi con Salih. Tuttavia, nessuno sa che lei ha accettato l'invito dello spietato imprenditore. Emir, che vuole conquistarla, la porterà in elicottero a vedere fuori città il concerto del suo cantante preferito... Qui la trama completa di Endless Love.

