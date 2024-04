Beautiful, Anticipazioni Puntate del 20 aprile 2024: Brooke e Taylor depongono lascia di guerra e si alleano contro Ridge!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni delle puntate di Beautiful in onda il 20 aprile 2024 su Canale 5. Le Trame degli episodi della Soap ci rivelano che Brooke e Taylor fanno pace e si trovano per la prima volta d'accordo su Ridge. Le due donne decideranno di...

Nelle puntate di Beautiful in onda il 20 aprile 2024 su Canale5, dalle ore 13.45, Taylor tornerà a Los Angeles dopo il suo breve viaggio per riordinare le idee. Le Anticipazioni degli episodi della Soap ci rivelano che il ritorno della Hayes coinciderà con un colpo di scena clamoroso e che si aspettava da anni. Lei e Brooke avranno finalmente un chiarimento e insieme decideranno di deporre l’ascia di guerra e di non essere più rivali a causa di Ridge. Entrambe capiranno di non poter continuare a darsi battaglia per il cuore di un uomo che le ha sempre messe una contro l’altra e che non ha mai veramente deciso chi sia la donna della sua vita. Con questa inattesa sintonia, prenderanno la decisione di dare loro il benservito al Forrester, impedendogli di fare qualsiasi altra mossa.

Anticipazioni Beautiful: Taylor torna a Los Angeles

Dopo essere stata lasciata sull’altare, Taylor ha deciso di concedersi qualche giorno lontano da Los Angeles per schiarirsi le idee e per cercare di perdonare sia Ridge che Thomas. La ragazza sarà accolta da Steffy, in ansia per lei. La ragazza cercherà di capire come stia sua madre e se si sia ripresa o meno dalla brutta botta ma soprattutto la spronerà a non lasciarsi condizionare e a credere che presto suo padre tornerà da lei. Taylor non sarà però dello stesso parere di sua figlia ma stavolta, invece che disperata, si dimostrerà pronta a tutto per non soffrire mai più. La dottoressa sarà determinata ad andare avanti con o senza Ridge.

Beautiful Anticipazioni: Brooke e Taylor finalmente in pace

Taylor non sarà più disposta a farsi trattare in questo modo da Ridge, sempre pronto a correre da Brooke qualunque situazione loro stiano vivendo. Ma stavolta anche Brooke sarà stanca di essere additata come bugiarda e traditrice. Le due donne si incontreranno alla Forrester Creations e per la prima volta nella loro storia, parleranno senza darsi addosso e si scuseranno reciprocamente per non aver capito la verità che si celava dietro alla grande menzogna ordita da Thomas. La Hayes non giustificherà nemmeno suo figlio e lo accuserà, davanti alla sua rivale, di aver agito come un folle e di voler prendere seri provvedimenti contro di lui.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Taylor e Brooke prendono una decisione shock

Brooke sarà felice di non dover combattere con Taylor né per Ridge né per Thomas ed entrambe saranno contente di vedere le cose finalmente dallo stesso punto di vista. Il Forrester ha sbagliato e ha trattato entrambe molto male. Le due decideranno di agire nello stesso modo e di dare insieme il benservito a Ridge, che sicuramente starà pensando a come comportarsi con loro. Non gli lasceranno fare nessuna scelta, saranno loro che sceglieranno per lui. Lo stilista le troverà a parlare nella stessa stanza, senza scannarsi e la cosa lo coglierà completamente impreparato. Il designer non sa cosa l’aspetta così come non lo sanno Hope e Steffy, che dopo aver rassicurato le loro madri, si troveranno di nuovo a litigare su quale delle loro madri abbia più diritto di stare insieme a Ridge Forrester e chi invece debba girare i tacchi per sempre. Presto però tutti avranno una sorpresa… e che sorpresa!

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì alla domenica alle ore 13.45.