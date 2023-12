Beautiful: ecco cosa è successo nel 2023 e cosa succerà nelle puntate in arrivo nel 2024 (VIDEO)

Anticipazioni TV

È stato un anno ricco di colpi di scena. Le puntate di Beautiful del 2023 ci hanno riservato grandi novità e grandi ritorni e secondo le anticipazioni della Soap il 2024 non sarà da meno. Facciamo un piccolo ripasso di quanto accaduto sino a ora e scopriamo cosa accadrà nei prossimi episodi.

Oggi si conclude un anno molto intenso per le trame di Beautiful. Le puntate della Soap, andate in onda nel 2023, hanno visto il ritorno di tanti – e non tutti graditi – personaggi ma è stato anche ricco di colpi di scena. Il 2024, che comincerà domani, non sarà da meno. Le Anticipazioni ci rivelano che ne vedremo davvero delle belle e che passeremo dei giorni molto intensi in compagnia del nostro appuntamento quotidiano su Canale5.

Beautiful: ecco cosa è successo nel 2023

Facciamo un piccolo ripasso di fine anno e ricordiamo i momenti salienti di questo 2023 passato in compagnia di Beautiful. La Soap ci ha riservato grandi sorprese, colpi di scena e momenti al cardiopalma, fermandosi solo per qualche giorno durante le vacanze. Ecco cosa è successo:

Beautiful: Taylor torna a casa

Tra i momenti più significativi di questo 2023 c’è sicuramente il ritorno di Taylor, con un nuovo volto. La mamma di Steffy e Thomas è ricomparsa con una nuova attrice, Krista Allen, e ha subito messo in allarme Brooke. La guerra tra le due donne è ricominciata sino dalla ricomparsa della dottoressa e continuerà a tenere banco, ve lo anticipiamo, pure nel 2024. Taylor ha infatti di nuovo fatto breccia nel cuore di Ridge, da cui in realtà non è mai stata cancellata, e il bacio avvenuto a Montecarlo, ha reso le cose più difficili.

Beautiful: Sheila Carter torna a Los Angeles e svela di essere la madre di Finn

Tra i colpi di scena più emozionanti ci sono il ritorno di Sheila e la scoperta che la Carter è la madre naturale di Finn, nuovo amore di Steffy. Questa novità ha messo in crisi tutta la famiglia ma soprattutto ha messo la Forrester nei guai. Il desiderio della malefica rossa di riunirsi alla sua famiglia e di avere un rapporto con suo figlio e suo nipote, l’ha portata a riavere il suo istinto omicida.

Beautiful: Sheila spara a Steffy e Finn

Sheila ha preso di mira Steffy e stanca di avere la Forrester come ostacolo, le ha puntato una pistola contro. Peccato che il proiettile sia stato preso da Finn e che il ragazzo sia stato creduto morto per mesi. In realtà Li è riuscita a salvare il figlio e a farlo guarire. Sheila ha scoperto tutto e che il ragazzo è stato costretto a fuggire e a raggiungere Steffy a Montecarlo, aiutato da Bill.

Beautiful: Brooke e Ridge al capolinea

Al ritorno di Sheila e Taylor si è aggiunto pure quello di Deacon, che ha fatto subito danno. Il padre di Hope ha tentato di ricucire il suo rapporto con la figlia ma anche con Brooke, finendo in una brutta situazione per colpa di Sheila. La Carter ha fatto ubriacare la Logan e ha fatto sì che la donna passasse la notte – solo dormendo – con lo Sharpe. Ridge ha scoperto tutto e da allora il suo matrimonio traballa vistosamente. A tutto questo si unisce il bacio a Montecarlo con Taylor, con cui sembra aver ritrovato la sintonia.

Beautiful: ecco cosa vedremo nel 2024

Le puntate di Beautiful in onda nel 2024 ci riserveranno altrettanti colpi di scena. Vi anticipiamo che i problemi matrimoniali tra Brooke e Ridge continueranno e l’abbraccio tra Bill e la Logan farà più danno di quanto immaginassimo. Continuerà pure la questione della custodia di Douglas e Thomas, per accelerare le cose sia con suo figlio che con la sua ex moglie, finirà per compiere un’altra delle sue pazzie, coinvolgendo Brooke e facendola separare da Ridge.

Ridge si getterà tra le braccia di Taylor e i due penseranno di sposarsi. Steffy verrà a scoprire un segreto molto importante e, inaspettatamente, si schiererà dalla parte di Brooke e Hope, facendo qualcosa di totalmente sconvolgente. Sheila continuerà a far paura e uscire di nuovo allo scoperto; stavolta però per lei le cose si complicheranno e finirà di nuovo in prigione.

Questo e molto altro ci attende da domani, anno 2024. Non vogliamo darvi ulteriori spoiler tutti in una volta ma vi promettiamo che vi aggiorneremo passo passo su quanto sta accandendo.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle ore 13.45.