Vediamo le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 7 ottobre 2022. Nelle Trame dell'episodio della Soap in onda su Canale 5, Sheila rivela a Finn di essere tornata per restare e il dottore la spinge a seguirlo nella grande sala per le presentazioni ufficiali. Il dramma sta per abbattersi sulla famiglia Forrester.

Vediamo insieme cosa succederà nella puntata di Beautiful del 7 ottobre 2022, in onda alle 13.45 su Canale5. Le Anticipazioni dell'episodio della Soap ci rivelano che continuerà l'incontro tra Sheila e Finn. La Carter, nemica numero uno dei Forrester, è tornata nella sua vecchia casa con una notizia bomba. È lei la madre naturale di Finnegan. Il bel dottore è molto felice di conoscere finalmente chi lo ha dato alla luce ma ignora che la donna che ha davanti sia un incubo per la sua nuova famiglia. A Villa Forrester sta per consumarsi un vero e proprio dramma. Finn è convinto di dover portare sua madre nel grande salone e farla così conoscere a tutti ma non sa che sta per innescare una guerra, di difficile risoluzione. Intanto alla Forrester – ironia della sorte – Donna e Katie sfogliano le loro vecchie foto. Tra queste ne trovano alcune di Sheila e non possono fare a meno di avere un brivido. Le due ignorano che poco distante si sta per consumare una tragedia.

Anticipazioni Beautiful: Finn vuole presentare sua madre alla sua nuova famiglia

Sheila Carter è la madre naturale di Finn! Il matrimonio di Steffy non poteva riservare sorpresa peggiore. Il bel neo-marito della Forrester ha finalmente incontrato la sua mamma ma ancora ignora che questo bel momento, sta per trasformarsi in un dramma epocale. Finnegan non può sapere che la donna che ha davanti è la nemica numero uno dei Forrester. Le Anticipazioni di Beautiful ci rivelano che nella puntata della Soap del 7 ottobre 2022, il ragazzo sarà talmente entusiasta di questo momento da voler subito presentare la sua mamma alla sua nuova famiglia. La spingerà quindi a seguirlo nel grande salone della Villa, per fare le presentazioni ufficiali. E Sheila, dopo aver blandamente rifiutato una volta, accetterà di seguirlo.

Sheila Carter è tornata per restare, ecco cosa succederà nella Puntata di Beautiful del 7 ottobre 2022

Nella puntata di Beautiful del 7 ottobre 2022 vederemo Finn talmente contento di conoscere sua madre, da voler bruciare subito le tappe. Il ragazzo chiederà a Sheila di seguirlo nel grande salone, dove tutti aspettano il suo ritorno. La Carter cercherà, con poca convinzione, di convincerlo a non fare le cose così tanto in fretta e gli comincerà a rivelare di avere qualche segretuccio ancora da dirgli. Le Anticipazioni della Soap ci rivelano che il bel dottore, dato l'entusiasmo, non si curerà di queste parole e continuerà a insistere affinché la donna vada con lui e conosca tutta la sua famiglia. Sheila allora lo abbraccerà e gli dirà di essere tornata per restare nella sua vita, di non volersene andare mai più e di essere pronta a conoscere il suo bambino. Ma detto da lei, suonerà come una minaccia!

Beautiful Anticipazioni: Donna vuole tornare con Eric

Le Anticipazioni di Beautiful ci rivelano che nella puntata del 7 ottobre 2022 ci sarà spazio anche per Donna e Katie. Le due sorelle, non invitate alla cerimonia, sono alla Forrester e stanno sfogliando alcune vecchie fotografie. Ironia della sorte, si imbattono in alcune immagini proprio di Sheila, ritratta insieme a Eric. Le Logan rifletteranno sulla cattiveria indicibile della Carter e non potranno fare a meno di ricordare quanto sia loro che soprattutto la famiglia Forrester, abbiano sofferto a causa sua. Poi Donna si farà più tenera e a Katie non sfuggirà il sorriso innamorato della sorella. La secondogenita confesserà di essere ancora molto legata a Eric e di essere pronta a tornare da lui, se solo il destino lo volesse.

