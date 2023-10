Beautiful, Anticipazioni Puntata del 24 ottobre 2023: Ridge e Taylor travolti dalla passione. Scappa il bacio!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni della puntata di Beautiful in onda il 24 ottobre 2023 su Canale5. Le Trame dell'episodio della Soap ci rivelano che Ridge, deluso da Brooke, bacerà Taylor. Intanto la Logan chiederà a Hope di cancellare la foto e spererà che suo marito non abbia visto nulla ma...

Le Anticipazioni della puntata di Beautiful in onda il 24 ottobre 2023, alle ore 13.45 su Canale5, ci rivelano che Ridge si lascerà trasportare dalla passione con Taylor. Il Forrester, deluso dalla moglie e sempre più vicino alla sua ex moglie, finirà per baciare la Hayes. Intanto Brooke, furiosa con Hope per quello che ha fatto, convincerà la ragazza a cancellare la foto che le ritrae con Deacon. La giovane sarà molto stupita dalla reazione della madre ma poi, capito il pericolo in cui l’ha cacciata, le darà retta e si scuserà. Finn e Steffy invece, pronti a ripartire, si godranno gli ultimi instanti nella magica Montecarlo, che sarà per loro sempre un posto del cuore.

Anticipazioni Beautiful: Ridge, deluso da Brooke, bacia Taylor

Hope ha combinato un pasticcio e purtroppo per Brooke, Ridge ha visto la foto postata dalla ragazza. Il Forrester è rimasto molto deluso dal comportamento della moglie e confesserà a Taylor di non riuscire a capire come Brooke possa pugnalarlo di nuovo alle spalle, proprio mentre lui sta cercando di tenere unita la famiglia e di aiutare sua figlia. Il rammarico del Forrester sarà così grande da portarlo a riflettere su come siano più facili le cose con la Hayes. I due, in questi mesi, hanno ritrovato la sintonia che li ha sempre uniti e negli ultimi giorni si sono rallegrati per la bella squadra che sono, quando si tratta dei loro figli. Preso da questi dolci pensieri e spinto dai sentimenti, che non ha cancellato, verso la sua ex moglie, si avvicinerà e bacerà Taylor.

Beautiful Anticipazioni: Taylor stupita ma felice per il bacio di Ridge

Sarà un bacio veloce ma molto romantico, quello che Ridge darà a Taylor. La Hayes sarà molto stupita di questo particolare gesto da parte del suo ex marito ma in parte si capirà che non attendeva altro. Anche lei, come lui, era convinta che tra loro fosse scattato di nuovo qualcosa e che il loro amore non fosse del tutto svanito. Ridge cercherà di darle qualche impacciata spiegazione ed entrambi capiranno che il loro momento di passione non è dato dal caso. Intanto Steffy e Finn, pronti a tornare a casa, si godranno le ultime ore a Montecarlo. I due ragazzi rimanderanno ancora il momento di fare i conti con l’incubo Sheila e con il loro recente passato e cercheranno di imprimere nelle loro menti i bei ricordi costruiti nel Principato. Questo piccolo Regno sarà per loro, per sempre, un posto del cuore.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Brooke rimprovera Hope e le chiede di cancellare la foto

Hope l’ha combinata davvero grossa. Non ha riflettuto abbastanza prima di pubblicare la foto che la ritrae insieme ai suoi genitori. Brooke è furiosa con lei e la rimprovererà per essere stata così incauta. Per colpa sua, la labile serenità che ha costruito con Ridge, potrebbe essere spazzata via. La Logan senior chiederà alla figlia di cancellare immediatamente il post e di sperare con lei che il Forrester non abbia fatto in tempo a vederla. La sua sarà una vana speranza. Hope, dopo aver inizialmente protestato e dopo essersi lamentata di non poter essere libera di godersi un momento di felicità insieme ai suoi, capirà il suo errore ed esaudirà le richieste della madre, mortificata per aver creato una simile situazione, potenzialmente esplosiva.

