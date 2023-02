Beautiful Anticipazioni: Nuova attrice per Taylor Hayes. Ecco perché Hunter Tylo non è più nel cast della Soap

Anticipazioni TV

Hunter Tylo volto storico di Taylor Hayes non è più nel cast di Beautiful. Nelle nuove puntate della Soap la dottoressa, madre di Steffy e Thomas, è interpretata da Krista Allen e sarà lei la nuova ex moglie di Ride. Ma scopriamo il perché di questo cambiamento e scopriamo qualcosa in più sugli episodi di Beautiful in onda su Canale5.

Ve lo avevamo anticipato e alla fine è capitato. Taylor è tornata ma con un nuovo volto. I fans di Beautiful, in queste ultime puntate dell Soap non solo hanno salutato di nuovo la madre di Thomas e Steffy ma si sono trovati davanti a un'altra attrice a interpretare la nemica numero 1 di Brooke, nonché ex moglie di Ridge. Ma perché questo cambio improvviso?

Beautiful Anticipazioni: Krista Allen sostituisce Hunter Tylo nella Soap

Siamo certi che in queste ultime puntate siete stati presi da un certo stupore e non solo per il ritorno di Taylor in sé. A farvi sobbalzare dal divano è stato sicuramente il cambio di attrice. Hunter Tylo, storico volto di Taylor Hayes in Beautiful è stata sostituita dalla sua collega Krista Allen. Un cambiamento annunciato, anche da noi, dal 2021 ma che si è concretizzato in queste ultime puntate italiane, andate in onda nello scorso fine settimana. La Allen, la nuova Taylor, ci farà compagnia per i prossimi episodi e dovremo abituarci a lei, come capitato con Ridge, interpretato da Ronn Moss per 25 anni e sostituito da Thorsten Kaye dal 2013. Ma perché la nostra storica Taylor ha voluto anzi dovuto lasciare la Soap?

Beautiful: ecco perché Hunter Tylo ha lasciato la Soap

Krista Allen ha cominciato a vestire i panni di Taylor già dal 2021. Gli spettatori americani di Beautiful si sono già abituati al nuovo volto di Taylor ma noi, in Italia, dobbiamo ancora farci i conti. Sono infatti pochi gli episodi che la vedono protagonista e a tutti sarà saltato agli occhi l’evidente parrucca che la Allen è stata costretta a indossare per vestire i panni della psichiatra. Ma perché dopo tanti anni Taylor ha cambiato volto?

Si tratta ovviamente di scelte molto personali prese dell’attrice Hunter Tylo, che dopo aver vissuto dei grossi problemi famigliari – la lunga malattia della figlia e la morte del marito nel 2007 – ha deciso di non continuare a collaborare con la soap. Si parla anche di problemi di rinnovo del contratto, già presenti del 2013 e insanabili qualche anno dopo, che hanno costretto l’attrice, volto storico della madre di Steffy e Thomas, a lasciare il cast. Il ritorno di Taylor, anche se con un nuovo volto, è stato deciso dagli affezionati alla Telenovela (passateci questo termine vetusto) che hanno richiamato a gran voce questo personaggio, alla luce dei recenti fatti che hanno colpito la sua famiglia. Si parla infatti del matrimonio di Steffy, della nascita del suo secondogenito e del ritorno di Sheila, madre del marito della Forrester. Insomma la presenza di Taylor Hayes sembrava assolutamente necessaria. E il suo rientro nelle trame capita proprio a fagiolo ovvero quando Brooke e Ridge stanno vivendo una grossa crisi famigliare, causata da Deacon.

Anticipazioni Beautiful: Taylor resterà e metterà i bastoni tra le ruote a Brooke

Il ritorno di Taylor proprio ora che Ridge e Brooke sono in crisi non è ovviamente casuale. I sogni di Steffy potranno avverarsi, visto che la bella Forrester ha dichiaratamente chiesto a suo padre di tornare a casa da lei e dalla sua mamma e lasciare Brooke con Deacon e Hope. Insomma questa richiesta potrebbe non risultare campata per aria… anzi.

Vi anticipiamo – e ve ne diamo conferma con i nostri articoli sulle anticipazioni americane – che Taylor è tornata per restare e per mettere i bastoni tra le ruote a Brooke. Le due antiche rivali torneranno a darsi battaglia e succederà che il nostro Forrester sceglierà una delle due per poi tornare a rifarsi la stessa domanda: Brooke o Taylor, Taylor o Brooke? Beh vi diciamo anche che stavolta lo stilista non avrà per nulla l’ultima parola e che molto presto vedremo nascere un’amicizia completamente inaspettata ma davvero molto bella. E dopo trent’anni, ce la meritavamo proprio. Per scoprire tutto leggete l’articolo qui sotto!

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle ore 13.45.