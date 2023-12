Beautiful, Anticipazioni Puntata del 30 dicembre 2023: Ridge è sconvolto. Brooke è tra le braccia di Bill!

Anticipazioni TV

Scopriamo cosa rivelano le Anticipazioni della puntata di Beautiful in onda il 30 dicembre 2023 su Canale5. Le Trame dell'episodio della Soap ci rivelano che Ridge troverà Brooke e Bill abbracciati e finirà per travisare quanto sta accadendo. Sarà un vero guaio!

Nella puntata di Beautiful in onda il 30 dicembre 2023, alle ore 13.45 su Canale5, Ridge avrà una brutta sorpresa. Le Anticipazioni della puntata della Soap ci rivelano che il Forrester tornerà a casa e scoprirà Brooke tra le braccia di Bill. Una scena bruttissima che lo convincerà ad andarsene e a dare credito alle parole di Taylor. In realtà Brooke non lo starà davvero tradendo con lo Spencer. Lo stilista finirà per travisare quanto sta accadendo tra sua moglie e l’odiato rivale. Scopriamo insieme cosa accadrà.

Anticipazioni Beautiful: Bill chiede aiuto a Brooke per riconquistare Katie

Brooke ha ricevuto l’inaspettata visita di Bill. Lo Spencer si è presentato a casa sua disperato e desideroso di aiuto. Il magnate ha chiesto alla sua ex moglie ed ex cognata di dargli una mano per riconquistare Katie, con cui non riesce in nessun modo a tornare insieme. Bill continuerà a confidare a Brooke di voler ricucire il rapporto con la sua sorellina e di volerlo fare al più presto. Per questo motivo ha bussato alla sua porta, certo di trovare in lei una spalla e un’alleata su cui contare.

Beautiful Anticipazioni: Bill e Brooke si lasciano andare ai ricordi

Bill chiederà a Brooke di dargli un suggerimento per riconquistare Katie e per farla tornare finalmente da lui. La Logan lo inviterà a pazientare e a lasciare che sua sorella si convinca di potersi davvero fidare di lui. La bionda confermerà al suo ex che la sua sorellina ha sofferto troppo e che ora fatica a lasciarsi andare, nonostante sia ancora palesemente innamorata di lui. Il magnate sarà molto grato alla sua amica per le sue parole e i due finiranno, inevitabilmente, a parlare della loro relazione e del loro amore passato.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Ridge vede Brooke e Bill l’una tra le braccia dell’altro

Bill ringrazierà Brooke per essere stata l’unica donna ad accettarlo così com’era, per averlo capito ma anche per averlo cambiato, senza neanche volerlo. È grazie a lei che ha saputo amare Katie ma è anche “colpa sua” se alla fine la sua ex moglie ha deciso di troncare la loro relazione e sembra non fidarsi più di lui. Il loro affetto non smetterà mai di esistere e loro avranno sempre un rapporto particolare. Presi da questi discorsi, Brooke e Bill si abbracceranno stretti l’una tra le braccia dell’altro e sarà così che Ridge li vedrà da lontano. Lo stilista tornerà proprio nel momento meno opportuno e finirà per travisare quanto sta succedendo a casa sua. Ma soprattutto comincerà a dare maggior credito alle parole di Taylor, che lo ha messo in guardia da Brooke e che gli ha consigliato di non tornare da lei, per non soffrire ancora. Il designer penserà che la dottoressa, alla fine, abbia proprio ragione.

