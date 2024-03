Beautiful e Terra Amara Anticipazioni: Puntate di oggi 9 marzo 2024

Anticipazioni TV

Scopriamo le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful e Terra Amara - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 9 marzo 2024.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful e Terra Amara, che andranno in onda oggi, 9 marzo 2024, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.50 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, alle 14.40 voleremo in Turchia, per seguire le avventure di Zuleyha.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 9 marzo 2024

Nella puntata di Beautiful di oggi - 9 marzo 2024 - tutto sarà pronto per la sfilata della Hope for the Future. Alla Forrester ci sarà tanto entusiasmo. Steffy e Katie si occuperanno di gestire giornalisti e clienti mentre Thomas e Zende daranno gli ultimi ritocchi agli abiti. Hope si troverà invece a gestire l’ira di Liam, ancora piuttosto infastidito dall’atteggiamento della moglie, che sembra non accorgersi di dare fin troppo credito al Forrester. Tra i due scoppierà un litigio. Intanto Carter, senza alcuna vergogna, flirterà con Katie. Il loro rapporto comincerà a farsi sempre più serio? Qui la trama completa di Beautiful.

Terra Amara: Ecco che cosa succede nelle puntate di oggi 9 marzo 2024

Nelle puntate di Terra Amara di oggi - 9 marzo 2024 - grazie a dei documenti che Gungor invia alla procura di Cukurova, e che attestano un caso di omonimia, Hakan viene subito scarcerato. Intanto, a Villa Yaman continuano le tensioni tra Cevriye e Fadik. Quest'ultima, con il sostegno di Bahar, fa credere all'altra di aver ricevuto un regalo da parte di Lutfiye per l'aiuto con le pulizie. In un secondo momento, Zuleyha decide di stabilire dei confini: dopo aver scoperto la verità su di lui, non vuole avere più niente a che fare con Hakan, né privatamente né professionalmente. Pertanto, prova a convincerlo a cedere la sua parte di quote dell'azienda e a lasciare Cukurova, ma l'imprenditore si rifiuta. Lei, allora, minaccia di procedere per vie legali, denunciandolo per truffa; poi, però, scopre che non ci sarebbero i presupposti, e quindi cerca di costringerlo alla cessione, ricattandolo. Abdulkadir, invece, si è dichiarato a Betul, e l'ha convinta a trascorrere dei giorni con lui lontani da Cukurova. Lei accetta e mente a Colak. Rientrati a casa, Betul promette ad Abdulkadir che appena possibile troncherà con il signore. Qui la trama completa di Terra Amara.

