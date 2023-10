Beautiful e Terra Amara Anticipazioni: Puntate di oggi 7 ottobre 2023

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Terra Amara - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 7 ottobre 2023.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful e Terra Amara, che andranno in onda oggi, 7 ottobre 2023, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.45 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, alle 14.10, ci sposteremo in Turchia, a Cukurova, e saremo in compagnia di Zuleyha, Yilmaz e Demir...

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 7 ottobre 2023

Nella puntata di Beautiful di oggi - 7 ottobre 2023 - Bill presterà le sue cure a Li e la farà visitare da un medico suo amico. La donna capirà che il suo salvatore è in qualche modo legato a Steffy, quando lo sentirà parlare al telefono con Liam. Intanto Sheila continuerà a tenere Finn in ostaggio e di nuovo sedato mentre Taylor e Ridge saranno pronti a partire per Montecarlo. Qui la trama completa di Beautiful.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 2 al 7 ottobre 2023.

Terra Amara: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 7 ottobre 2023

Nella puntata di Terra Amara di oggi - 7 ottobre 2023 - Zuleyha trova una lettera che le cattura l'attenzione. Leggendola, la madre di Adnan e Leyla capisce che Adnan senior stava rispondendo ad una donna che sosteneva di aspettare suo figlio. L'Altun è perplessa, e vorrebbe vederci più chiaro. Intanto, Fekeli sta per assistere ad una scena che lo manderà su tutte le furie. Behice maltratta Nazire per l'ennesima volta, ma stavolta interviene l'imprenditore a gamba tesa per prendere le difese della povera domestica. Stanco dell'arroganza della spregevole zia di Mujgan, Fekeli la obbliga a lasciare il ranch e la fa trasferire in un appartamento più modesto. La dottoressa, invece, si prepara ad affrontare Umit. Quest'ultima l'ha messa a capo del programma di vaccinazione, e ciò per l'Hekimoglu junior significherebbe stare sempre in viaggio...Qui la trama completa di Terra Amara.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Terra Amara dal 2 al 7 ottobre.