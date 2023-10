Beautiful, Anticipazioni Puntata del 7 ottobre 2023: Li non vuole confessare a Bill chi è veramente!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni della puntata di Beautiful in onda il 7 ottobre 2023 su Canale5. Le Trame dell'episodio della Soap ci rivelano che Li scoprirà che Bill conosce Finn e Steffy ma non uscirà ancora allo scoperto.

Nella puntata di Beautiful in onda su Canale5 il 7 ottobre 2023, alle ore 13.45, Bill presterà le sue cure a Li e la farà visitare da un medico suo amico. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che la donna capirà che il suo salvatore è in qualche modo legato a Steffy, quando lo sentirà parlare al telefono con Liam. Intanto Sheila continuerà a tenere Finn in ostaggio e di nuovo sedato mentre Taylor e Ridge saranno pronti a partire per Montecarlo.

Anticipazioni Beautiful: Li non vuole rivelare a Bill chi è ma...

Bill ha salvato Li ma non sa che la donna che ha trovato nel vicolo, è la madre di Finn. La dottoressa, sia per lo shock, che per la paura di finire di nuovo nel mirino di Sheila, non ha ancora rivelato la sua vera identità. Non si fida di uno sconosciuto, anche se questi la sta trattando con i guanti e le sta offrendo il suo aiuto, chiamando addirittura un medico suo amico, per curarle le ferite. Ma Li scoprirà molto presto chi è l’uomo che l’ha soccorsa. Lo sentirà parlare al telefono – con Liam – e nominare sia Steffy che Finn. Capirà dunque che si tratta di qualcuno che conosce suo figlio e sua nuora ma non uscirà ancora allo scoperto. Vorrà infatti capire come conosca i due ragazzi e che rapporti ci sono tra lui e la Forrester.

Beautiful Anticipazioni: Finn riuscirà a liberarsi di Sheila?

Finn ha tentato di strozzare Sheila e di liberarsi di lei ma purtroppo la Carter è stata più lesta di lui e lo ha di nuovo sedato. La rossa osserverà suo figlio di nuovo sdraiato sul letto, inerme. La donna giurerà di proteggerlo e di risolvere tutto, illudendosi che il ragazzo potrà perdonarla per quello che ha fatto. Finnegan riprenderà presto conoscenza e cercherà sicuramente di fuggire di nuovo… ma ci riuscirà?

Trame e Anticipazioni Beautiful: Taylor e Ridge pronti a partire per Montecarlo

Dopo aver saputo che Steffy ha chiesto aiuto a un centro di psichiatria, Ridge e Taylor hanno deciso di partire e di raggiungere la figlia, per darle tutto il sostegno di cui ha bisogno. I due vorranno correre da lei e starle accanto, soprattutto per rassicurarla che tutto andrà bene e che lei non dovrà preoccuparsi di nulla, nemmeno di mostrarsi debole. Prima di partire, Taylor riceverà un’altra visita di Deacon, che le rivelerà di voler approfondire la loro conoscenza, facendole capire di avere un debole per lei.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle ore 13.45.