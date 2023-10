Terra Amara Anticipazioni 7 ottobre 2023: Behice maltratta Nazire. Fekeli è furibondo!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di Terra Amara in onda il 7 ottobre 2023 su Canale 5 rivelano che Gulten si sposa, mentre Fadik viene abbandonata sull'altare. Zuleyha, invece, trova una lettera bizzarra. Nel frattempo, Fekeli sbatte Behice fuori di casa. Per finire, Mujgan affronta Umit...

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Terra Amara, scopriamo che, nella puntata in onda il 7 ottobre 2023, alle 14.10, alla tenuta Yaman, in occasione del matrimonio collettivo organizzato da Zuleyha, Gulten e Cetin si sposano. Fadik, purtroppo, viene abbandonata all'altare da Rasit. Inoltre, è ormai chiaro che l'ex sarta abbia preso ufficialmente il posto di Hunkar, e Demir ne è felice. Intanto, Behice chiede a Nimet d'indagare per scoprire chi si sia impossessato dei 30 milioni di lire di Yilmaz. Fekeli, invece, vuole capire perché Fikret abbia distrutto la lapide di Adnan Yaman senior, però il nipote risponde in modo vago alle sue domande. Nel frattempo, l'Altun trova una lettera in cui il defunto padre del marito rispondeva ad una donna che dichiarava di essere incinta di suo figlio. In un secondo momento, dopo aver assistito all'ennesimo rimprovero di Behice nei confronti di Nazire, Fekeli la mette alla porta, e la manda a vivere in un appartamento modesto. Mujgan, nel mentre, si prepara ad affrontare Umit, la quale l'ha messa a capo del programma di vaccinazione: in questo modo lei sarebbe costretta a viaggiare spesso...

Terra Amara Anticipazioni: Fadik abbandonata all'altare!

Alla tenuta c'è aria di festa. Zuleyha, raccogliendo l'eredità di Hunkar, ha organizzato il matrimonio collettivo; così, finalmente, Gulten e Cetin possono convolare a nozze. E mentre la domestica sta vivendo il giorno più bello della propria vita, Fadik è un'anima in pena. Anche lei era convinta che stesse per coronare il proprio sogno d'amore, ed invece, incredibilmente, Rasit l'ha abbandonata sull'altare. Intanto, è evidente a tutti che ormai l'ex sarta sia la nuova signora della villa, e Demir se ne compiace: ritiene che soltanto l'Altun avrebbe potuto prendere il posto della defunta madre.

Terra Amara Anticipazioni: Fekeli è dubbioso...

Behice sta svolgendo delle indagini, determinata a scoprire che fine abbiano fatto i 30 milioni di Yilmaz. Così, la donna sguinzaglia Nimet, al quale chiede d'investigare e di darle il nome di colui il quale che si è impossessato del denaro. Intanto, Fekeli sta cercando di capire perché Fikert abbia distrutto la lapide di Adnan Yaman senior; tuttavia, il nipote non sembra disposto a rispondergli con sincerità. Infatti, Fikret si giustifica dicendogli che l'uomo in questione ha fatto soffrire molte persone quando era ancora in vita. Lo zio, però, si rende conto che il giovane non gli stia dicendo tutto...

Fekeli manda via Behice, nelle Anticipazioni di Terra Amara del 7 ottobre 2023

Zuleyha trova una lettera che le cattura l'attenzione. Leggendola, la madre di Adnan e Leyla capisce che Adnan senior stava rispondendo ad una donna che sosteneva di aspettare suo figlio. L'Altun è perplessa, e vorrebbe vederci più chiaro. Intanto, Fekeli sta per assistere ad una scena che lo manderà su tutte le furie. Behice maltratta Nazire per l'ennesima volta, ma stavolta interviene l'imprenditore a gamba tesa per prendere le difese della povera domestica. Stanco dell'arroganza della spregevole zia di Mujgan, Fekeli la obbliga a lasciare il ranch e la fa trasferire in un appartamento più modesto. La dottoressa, invece, si prepara ad affrontare Umit. Quest'ultima l'ha messa a capo del programma di vaccinazione, e ciò per l'Hekimoglu junior significherebbe stare sempre in viaggio...

